¡ØTHE W¡Ù½÷²¦¡¦¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤·¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½êÌ¾·èÄê¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö¼ÒÄ¹¤ò¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡Ê¹á¶õ¤Ë¤Ü¤·¡¢²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ºÂ¡¦¹â±ß»û2¤ÇÂè6²óÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø¤¢¤Ù¤³¤Ù¤¢¤Ù¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÈÌ¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤¬¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒA-dashi¡Ê¤¨¤§¤À¤·¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Õ゙¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ØTHE W¡Ù¤Ç¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡£5·îËö¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢6·î23Æü¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤¢¤Ù¤³¤Ù¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤º¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿±þÊçÁí¿ô¤Ï700·ï¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¡ÖÆù¡×¡Ö²óÍ·´ë²è¡Ê¤«¤¤¤æ¤¦¤¤«¤¯¡Ë¡×¡ÖA dashi¡Ê¤¨¤§¤À¤·¡Ë¡×¡Ö¤á¤¶¤·¡×¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¤Î5°Æ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤¬¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒA-dashi¡×¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤È¡¢È¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ÀÀâ¡Ê¤È¤¤É¤¡Ë¤¤¤ï¤·¤Ï¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢º£¸åM-1¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡É¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡ÊA-dashi¡Ë¡É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¥À¥µ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹á¶õ¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤é¡Ë¤Ë¤Ü¤·¤Ï¡ÖA-dashi¤Î¡É-¡É¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ìµ¤Ì£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤ò¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¹â¹»Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£ÂçºåNSC35´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤ä¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤ÈÆ±À¤Âå¡£2024Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024¡×¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Í¥¾¡¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Õ゙¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ØTHE W¡Ù¤Ç¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡£5·îËö¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢6·î23Æü¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤¢¤Ù¤³¤Ù¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤º¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ÀÀâ¡Ê¤È¤¤É¤¡Ë¤¤¤ï¤·¤Ï¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢º£¸åM-1¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡É¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡ÊA-dashi¡Ë¡É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¥À¥µ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹á¶õ¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤é¡Ë¤Ë¤Ü¤·¤Ï¡ÖA-dashi¤Î¡É-¡É¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ìµ¤Ì£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤ò¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¹â¹»Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£ÂçºåNSC35´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤ä¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤ÈÆ±À¤Âå¡£2024Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024¡×¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Í¥¾¡¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£