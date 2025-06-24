¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥É¡¼¥à¤ÇÍ¼ÎÃ¤ß! Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï7·î18Æü¡Á8·î31Æü¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤ËÎÃ¤ò¤È¤ë²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA MID SUMMER 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×ÆüÃæ¥¤¥á¡¼¥¸
¥á¥¤¥ó¤ÎÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÊÌó1,500¸Ä¤Î¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥É¡¼¥à¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ï¥ß¥¹¥È¸ú²Ì¤äÎÃ¤·¤²¤Ê²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£Í¼Êë¤ì»þ¤«¤é¤Ï¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÈÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÍ¼ÎÃ¤ß¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×Ìë¥¤¥á¡¼¥¸
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥à¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿"¥¨¥³¤«¤¶¤°¤ë¤Þ"¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î9Æü¡¢10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤ë¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£»þ´Ö¤Ï11:00¡Á17:00¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤Å¤¯¤ê"¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×"ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
8·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤²°Âæ¤äÍ·¤Ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆüÈæÃ«±ïÆü¡×¤ò³«ºÅ¡£¼ÍÅª¤äÎØÅê¤²¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î±ïÆü²°Âæ¤ä¹¾¸ÍÉ÷Îë¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×ÆüÃæ¥¤¥á¡¼¥¸
¥á¥¤¥ó¤ÎÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÊÌó1,500¸Ä¤Î¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥É¡¼¥à¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ï¥ß¥¹¥È¸ú²Ì¤äÎÃ¤·¤²¤Ê²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£Í¼Êë¤ì»þ¤«¤é¤Ï¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÈÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÍ¼ÎÃ¤ß¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥à¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿"¥¨¥³¤«¤¶¤°¤ë¤Þ"¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î9Æü¡¢10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤ë¡Ö¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£»þ´Ö¤Ï11:00¡Á17:00¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤Å¤¯¤ê"¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×"ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
8·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤²°Âæ¤äÍ·¤Ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆüÈæÃ«±ïÆü¡×¤ò³«ºÅ¡£¼ÍÅª¤äÎØÅê¤²¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î±ïÆü²°Âæ¤ä¹¾¸ÍÉ÷Îë¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£