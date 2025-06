PLAZA¸ÂÄê¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡×¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿!? ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤

全国の PLAZA ・MINiPLAで、人気キャラクター「SpongeBob(スポンジ・ボブ)」のアイテムを展開する企画『Everything’s better with ice cream!』が、6月27日(金)〜7月17日(木)の期間開催されます。物語に登場するアイスクリームバー『Goofy Goober(グーフィー・グーバー)』をテーマにした、バラエティ豊かな限定アイテムがラインナップ!

限定ショッパーや非売品グッズがもらえるキャンペーンも展開されるため、ぜひ店舗や公式オンラインストアをチェックしてみてくださいね。「スポンジ・ボブ」がアイスクリームになっちゃった!?「スポンジ・ボブ」のメインキャラクターである、スポンジ・ボブやパトリックが大好きなアイスクリームバー『Goofy Goober』をモチーフにした、ポップなグッズがPLAZA・MINiPLAに大集合。スポンジ・ボブたちがアイスクリームに変身した、ぬいぐるみやインテリア雑貨、トラベルグッズなど、幅広いアイテムがラインナップします。暑い夏もハッピー気分で過ごせそうな、愉快な限定グッズをぜひ手に入れてみて。PLAZA・MINiPLA限定の「スポンジ・ボブ」グッズここからは、『Everything’s better with ice cream!』のPLAZA・MINiPLA限定グッズを、ピックアップしてご紹介しますよ。「ビーンドール ICE」(税込2970円)は、スポンジ・ボブとパトリックが、アイスクリームを被ったぬいぐるみ。お部屋にちょこんと置いたり、友だちへのギフトにしたり、癒しアイテムとしてお迎えしてみてはいかがでしょうか?デザートのサンデーをモチーフにした「サンデー ポーチ」(税込1760円)は、リップやイヤホンなどの小物類を収納できるぬいぐるみポーチ。サンデーに欠かせない、チョコソースやチェリーなどのディテールをたっぷり詰め込んだ、インパクト抜群のデザインがかわいいですよね。「ヘアターバン Goofy Goober」(税込2310円)は、スポンジ・ボブたちが『Goofy Goober』の帽子を被り、ベロを出したユニークなヘアバンド。夏休みの旅行用に、友だちとお揃いでゲットしてみるのも良いかもしれません。スポンジ・ボブのペットであるゲイリーを、ふわふわの素材でティッシュケースにした「ティッシュケース ゲイリー」(税込3520円)も思わず欲しくなる一品。カタツムリの殻がカラフルなドーナツにアレンジされ、その穴からティッシュを取り出せる、とってもユニークな仕様です。お出かけ先でも「スポンジ・ボブ」の世界観を楽しめるアパレルアイテムには、前後で異なるデザインが楽しめるTシャツ、「Tシャツ アイスクリーム」や「チェッカーサンデー」(各 税込4290円)が登場。キャラクターたちの被り物姿を刺繍で表現した「Goofy Goober キャップ」(税込3850円)は、コーディネートのアクセントにぴったりですよ。カラーは『アイボリー』『ピンク』の2色がラインナップ。トラベルアイテムには、コスメや洗面用具などをたっぷり収納できて、開いたままフックで吊るせる「ハンギングポーチ ICE」(税込3300円)が仲間入りします。モバイルアクセサリーなどの小物類を仕分けたい時におすすめな、「巾着 Sサイズ ICE」(税込1430円)も見逃せません。見た目のかわいさと実用性を兼ね備えた、旅のお供にぴったりのアイテムは全7アイテム登場しますよ。限定ショッパーや非売品グッズも見逃せない!6月27日(金)からは、一部店舗を除くPLAZA・MINiPLA・PLAZA公式オンラインストアで購入できる、「スポンジ・ボブ」デザインの限定ショッピングバッグ(税込20円)もお目見え。友だちへのギフトには、ショッパーもセットで贈ると喜ばれそうですよね。また、PLAZAの会員に向けて、先着で非売品グッズをプレゼントする企画も必見。店舗では、税込3000円以上ショッピングすると「SpongeBobデザイン ネームバッジ(非売品)」がもらえます。オンラインストアでは、税込5500円以上お買い物した方に「SpongeBobデザイン アイスクリーム スプーン(非売品)」を配布。どのアイテムもなくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめですよ。本企画でしか買えない限定グッズがアレコレ展開されるので、「スポンジ・ボブ」好きな人はぜひ手に入れてみて!『Everything’s better with ice cream!』特設ページhttps://www.plazastyle.com/参照元:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー プレスリリース