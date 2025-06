ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、足元のキュートなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「総柄&後ろデザイン靴下2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「総柄&後ろデザイン靴下2柄セット」

© Disney

価格:【大人】1,290円(税込)、【キッズ】990円(税込)

適応サイズ:【大人】約23〜25cm、【キッズ】16〜18cm、19〜21cm

※つま先かかとを補強しています

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターフェイスの総柄と、カラフルなポイント柄が2足セットになった靴下。

どちらも足元から楽しくなるようなデザインで、ポイント柄はライン使いと大胆なキャラクター使いが魅力的です!

また、「大人サイズ」と「キッズサイズ」の2タイプがラインナップしているので、親子でお揃いにしてもかわいい☆

デザイン展開は全部で3種類です。

グーフィー&マックス

© Disney

「グーフィー」&「マックス」デザインの靴下。

総柄はカーキを基調としたカジュアルなカラーリングで、ポイント柄には仲良く背中を合わせてポーズをとる「グーフィー」と「マックス」の姿がデザインされ、ライン使いやロゴがスポーティーでとってもおしゃれ☆

それぞれコーディネートに合わせやすいカラーなのもポイントです。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインの靴下。

グレーの総柄にはたくさんの「ベイマックス」のお顔が、口ゴム部分にはカタカナでユニークなロゴもあしらわれています。

ポイント柄には赤いパワードスーツ姿の「ベイマックス2.0」のアートもがデザインされ、インパクト抜群☆

ドナルド&ヒューイ、デューイ、ルーイ

© Disney

「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」デザインの靴下。

「ドナルドダック」のお顔や足跡、イカリモチーフの総柄が使用されています。

「ドナルドダック」の後ろからひょっこりとお顔を覗かせている「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の姿がデザインされたポイント柄の2足セットです!

© Disney

オールシーズン快適に履きやすい素材感で、毎日のコーデに重宝しそう。

© Disney

親子でお揃いが楽しめるのもうれしい、注目度も抜群なファッションアイテムです。

大好きなキャラクターのソックスを2足セットで。

足元のキュートなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「総柄&後ろデザイン靴下2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子でお揃いにできるグーフィー&マックスなど全3種類!ベルメゾン ディズニー「総柄&後ろデザイン靴下2柄セット」 appeared first on Dtimes.