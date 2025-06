セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 & you マスコット “ロストキッズ”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 & you マスコット “ロストキッズ”

登場時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全5種(スライトリー、カビー、トゥートルズ、ニブス、ツインズ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟& you(アンドユー)”から、ディズニー映画『ピーター・パン』のマスコットが登場☆

キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。

2025年6月のラインナップとして、“ロストキッズ”がラインナップ。

“ロストキッズ”は、楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの子どもたちです!

そんな“ロストキッズ”から、5種類のマスコットが展開されます。

スライトリー

「スライトリー」の‟& you”マスコット。

2本の前歯が愛らしく、髪の毛も立体的に表現されています。

カビー

「カビー」をデザインした‟& you”マスコット。

にっこりと微笑んでいる、優しい表情が目をひきます!

トゥートルズ

「トゥートルズ」の‟& you”マスコット。

スカンクがモチーフの黒い被り物がカッコイイ☆

ニブス

「ニブス」の‟& you”マスコットもラインナップ。

うさぎの垂れた耳がチャーミングです!

ツインズ

「ツインズ」をデザインした‟& you”マスコット。

双子の「ツインズ」は、それぞれ表情を変えて登場です☆

手足を自由に動かせる、ぬい撮りにもぴったりの小さなマスコット。

セガプライズの『ピーター・パン』 & you マスコット “ロストキッズ”は、2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

