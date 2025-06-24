±ºÏÂ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕGLÇÔÂà¢ª¾Þ¶â¤â¥¬¥¿¸º¤ê¡Ä¤µ¤é¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¡Ö¸å°ä¾É¡×
ÊÆ¹ñ³«ºÅ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë»²ÀïÃæ¤ÎJ1±ºÏÂ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡ËÀï¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¡ÈÀ¤³¦¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¡É¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¥«¥é¥¯¥ê¡Ä2016Ç¯°ÊÍèJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ê¥¼¡©
¡¡º£µ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÁ°È¾11Ê¬¡¢MFÅÏÊÕÎ¿Ëá¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¡×¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö¤¬¡Ö7¡×¤«¤é¡Ö32¡×¤ËÂçÉýÁý¡£¾Þ¶âÁí³Û1450²¯±ß¤ÎÄ¶¥ê¥Ã¥Á¤ÊÂç²ñ¤Ë°áÂØ¤¨¤·¤¿¡£½Ð¾ì¥Õ¥£¡¼¤È¤·¤Æ14²¯±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç1¾¡¤´¤È¤Ë3²¯±ß¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤â1²¯4500Ëü±ß¡¢16¶¯¿Ê½Ð¤Ç11²¯±ß¡¢8¶¯¿Ê½Ð¤Ç19²¯±ß¡Ä¡Ä¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡¢26Æü¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÁê¼ê¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ16¶¯Æþ¤ê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÁí³Û31²¯±ß¡×¤ÎÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Æþ¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Î1²¯4500Ëü±ß¡×¤ËÌÜ¸º¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅªµÕÅ¾ÃÆ¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬³ÎÄê¡£¤³¤ì¤Ç¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤Àï¤âÉé¤±»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ì¥Õ¥£¡¼¤Î14²¯±ß¡Ê¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÂç¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¤À¤±¤Ç¥¹¥´¥¹¥´¤Èµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸å°ä¾É¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥ÖWÇÕ»²ÀïÃæ¤ÏJ¤Î»î¹ç¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤º¡¢6·î1Æü¤Î²£ÉÍFCÀï°Ê¹ß¤ÏÃæÃÇ¤·¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤Ï7·î19Æü¤ÎFCÅìµþÀï¡£¤³¤ì¤ÏÆ±·î13Æü¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢23Æü¤Î¿åÍËÆü¤Ë±ºÏÂ¡¼¾ÅÆîÀï¤¬1»î¹ç¤À¤±ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉJ¸åÈ¾Àï¤â²áÌ©ÆüÄø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢³«Ëë¤«¤éÂ¾¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï¼è¤é¤ÌÃ¬¤ÎÈé»»ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¸½ºßJ1¤Î5°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÌÂ¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¹üÀÞ¤êÂ»¤Î¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢±ºÏÂ¤Ï¤Ê¤¼¥¯¥é¥Ö£×£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£2016Ç¯°ÊÍèJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ê¥«¥é¥¯¥ê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£