19ºÐ¥ë¡¼¥¡¼ÆþÃ«¶Á¤¬½éV¡ª½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¡ÖONÂÐ·è¡×¤¤¤è¤¤¤è¼Â¸½
¡Ú¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÛºÇ½ªÆü
Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡ÖPGA´Î¤¤¤ê¿·Àß¥³¡¼¥¹¡×¤ÏÉ¾È½ºÇ°¡Ä¥¿¥¤¥ÑÅÙ³°»ë¤¬¥´¥ë¥ÕÂç¹ñ¤Î¼ó¹Ê¤á¤ë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÊÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±ºCC¿·ÂµC=6594¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤ÎÆþÃ«¶Á¡£ºòÇ¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼Í¥¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¥é¥ó¥¯2°Ì¡Ê258.21¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈô¤Ð¤·²°¤Ç¡¢º£Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ29¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ65¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡6ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÃæÅè¾ï¹¬¼çºË¤Î¡Ö¥È¥ß¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×½Ð¿È¡£¥×¥íÆþ¤êÆ±´ü¤ÎÃæÂ¼¿´¡¢ÅÔÎè²Ú¡¢»³¸ý¤º¤¹²Æ¤â¡¢ÃæÅè¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ»Õ¾¢¤âÄï»Ò¤Î½éV¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¾Íè¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆþÃ«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿À¾¶¿¿¿±û¤Ï¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Î4·î¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±¤¸¤¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëºûÀ¸Í¥²Ö¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç2¾¡¤·¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç2ÅÙ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äï»Ò¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤é¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤ÏÄï»Ò¤Î»ØÆ³¤Ç¤âÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£