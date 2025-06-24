¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¡¿8¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª À¤³¦½é¡Ö²è´üÅª¥É¥¢¡×¡õ¥á¡¼¥«¡¼½é¤Î¡Èµ¡Ç½¡É¤Ë¡Ö¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ÇÊØÍø¡×¡Ö½ÂÂÚ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ³×¿·Åªµ»½Ñ¤¬Âô»³¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¸½¹Ô¥Î¥¢¤Ë¤ÏÀè¿Êµ»½Ñ¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î4ÂåÌÜ¡Ö¥Î¥¢¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤È²÷Å¬À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢7¿Í¾è¤ê¤Þ¤¿¤Ï8¿Í¾è¤ê¤Î½ÀÆð¤Ê¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤äÂ¿¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËºÇÅ¬¤ÊÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Î¥¢SUV¡×¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡4ÂåÌÜ¥Î¥¢¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤ä¡Ö¥È¥è¥¿½é¡×¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¿ôÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÇ¤°Õ¤Î³ÑÅÙ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤äÅ·°æ¤ÎÄã¤¤¼Ö¸Ë¤Ç¤â³«ÊÄ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÂÍÑÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Îµ»½Ñ¤âÂ¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¡×¤Ï¡¢½ÂÂÚ»þ¤Î²Ã¸ºÂ®¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ò¼«Æ°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡ÊPDA¡Ë¡×¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾×ÆÍ¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¸ºÂ®¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤òÊä½õ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊÁö¹Ô¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥â¡¼¥ÈÃó¼Öµ¡Ç½¡×¤â¥È¥è¥¿½é¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎÃó¼Ö¤ä½Ð¸Ë¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÃó¼Ö¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Î¥¢¤ÏÀè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç²ÈÂ²¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÛµÞ»þÁàÂÉ»Ù±ç¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÁàÂÉµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡×¤Ï¡¢¾ã³²Êª¤äÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Î¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤òÊä½õ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢È¯ÇäÅö»þ¤Ï¥È¥è¥¿½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡ÊSEA¡Ë¡×¤Ï¡¢¸åÊý¤«¤éÀÜ¶á¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤òÀ©¸æ¤·¤ÆÀÜ¿¨»ö¸Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î°ÜÆ°¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¥ã¥Ö¥ï¥´¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ë¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¤òÄó¶¡¤·¡¢Åß¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬²ÈÂ²Á´°÷¤Ë²¹¤«¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥è¥¿½é¤Î1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ÈÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤òÎ¾Î©¡£Æü¾ï¤Î³¹¾è¤ê¤«¤é¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢·ÐºÑÀ¤È´Ä¶ÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÀ¤³¦½é¡×¡Ö¥È¥è¥¿½é¡×¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ï¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ÇËÜÅö¤ËÊØÍø¡ª»Ò¶¡¤ÎÁ÷·Þ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÇ³Èñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â·ÐºÑÅª¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÂÂÚ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥â¡¼¥ÈÃó¼Öµ¡Ç½¤Ï´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¿¤¯¡¢¥Î¥¢¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£