»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¡¢13ºÐÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¡õ12ºÐÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤ÈË´¤ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È2¿Í¤Î¤³¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËË´¤ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡õ²ÈÂ²¤ÇËã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Ô¥½½Ïº¡£Ëã±û¤µ¤ó¤Î¾Í·îÌ¿Æü¤È¤Ê¤ë6·î22Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö8Ç¯¤È¸À¤¦»þ´Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÏËº¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Ëº¤ì¤º¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤Þ¤Þ»ä¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î¿ÍÃ£¤Î»ö¤ò°¦¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏËº¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡£¡×
Ë´¤ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¡¢12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤¤Î¤¦Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦2¿Í¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¡¢¡¢¡×
¡¡»ÐÄï¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤â¸«¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª´î¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È2¿Í¤Î¤³¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë