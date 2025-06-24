¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢RCoE¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÀéÍÕÀ½Ìý½ê¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½Â¥¿Ê¤òÆ°²è²½
¥³¥¹¥âÀÐÌý¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢À½Ìý½ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤¿¡£
RCoE¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Ìý½ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê
¡û¢£COSMO¤¬¼èÁÈ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½¤ÈÍ½ÃûÊÝÁ´¤Î¹âÅÙ²½¤òÆ°²è²½
Æ±¼Ò¤ÏÂè7¼¡Ï¢·ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤ëÀÐÌý»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Cognite¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½Ìý½ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆRCoE(Reliability Center of Excellence)¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¡£
Åý¹ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëRCoE¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹(¶¦Æ±ÊÝÁ´¡¢µ¡Ç½½¸Ìó)¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤êRCoE¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿ÀéÍÕÀ½Ìý½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½Â¥¿Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½Ìý½ê¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤òÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
RCoE¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Ìý½êÀßÎ©Åö»þ¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤äÊÝÁ´¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÃû¸õ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÍ½ÃûÊÝÁ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À½Ìý½ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
RCoE (Reliability Center of Excellence)¤È¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹(¶¦Æ±ÊÝÁ´¡¢µ¡Ç½½¸Ìó)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·×´ï¼¼¡£9Ëç¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅý¹ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤«¤é¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Á´À½Ìý½ê¤Î¾õÂÖ´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ì¤Ä¤ÎµòÅÀ¤Ë½¸Ìó¤·±ó³Ö¤ÇÁ´À½Ìý½ê¤Ø¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Í½ËÉÊÝÁ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Í½ÃÎÊÝÁ´¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï»ÍÆü»ÔÀ½Ìý½ê¡¢ºæÀ½Ìý½ê¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢Á´À½Ìý½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò·×²èÃæ¡£
RCoE¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Ìý½ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê
¡û¢£COSMO¤¬¼èÁÈ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½¤ÈÍ½ÃûÊÝÁ´¤Î¹âÅÙ²½¤òÆ°²è²½
Æ±¼Ò¤ÏÂè7¼¡Ï¢·ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤ëÀÐÌý»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Cognite¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½Ìý½ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆRCoE(Reliability Center of Excellence)¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¡£
º£²ó¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤êRCoE¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿ÀéÍÕÀ½Ìý½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥È²½Â¥¿Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½Ìý½ê¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤òÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
RCoE¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Ìý½êÀßÎ©Åö»þ¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤äÊÝÁ´¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÃû¸õ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÍ½ÃûÊÝÁ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À½Ìý½ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
RCoE (Reliability Center of Excellence)¤È¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹(¶¦Æ±ÊÝÁ´¡¢µ¡Ç½½¸Ìó)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·×´ï¼¼¡£9Ëç¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅý¹ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤«¤é¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Á´À½Ìý½ê¤Î¾õÂÖ´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ì¤Ä¤ÎµòÅÀ¤Ë½¸Ìó¤·±ó³Ö¤ÇÁ´À½Ìý½ê¤Ø¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Í½ËÉÊÝÁ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Í½ÃÎÊÝÁ´¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï»ÍÆü»ÔÀ½Ìý½ê¡¢ºæÀ½Ìý½ê¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢Á´À½Ìý½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò·×²èÃæ¡£