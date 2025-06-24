¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê28¹æ¡ª¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤«¡¡Àä¹¥Ä´¤Î¼ó°Ì¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë3ËÜº¹
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡½¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯6·î23Æü¡¡¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë28¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥í¥É¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï40ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤Ç¹â¡¹¤È¾å¤¬¤ê¡¢º¸Íã¾åÃÊÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£Èôµ÷Î¥398¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121¡¦3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡31ËÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç5È¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤À¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢3ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï6·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Ï3´§²¦¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤«¤é16Ï¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢13¡Á15Æü¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï3»î¹ç¤È¤â3»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¥«¡¼¥É¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î½éÀï¤Ç1È¯¤ò´Þ¤à11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£