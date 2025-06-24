¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡©Â©»Ò¤Ï¡Ö40Ëü¡×¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç¼ê¡×¡ÖÃæ¾®¡×¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î·¹¸þ
¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¾ÞÍ¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ðËÜµë¤È¤ÏÊÌ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°ì»þÅª¤ÊÄÂ¶â¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢²Æµ¨¾ÞÍ¿¡Ê6·î～7·î¡Ë¤ÈÅßµ¨¾ÞÍ¿¡Ê12·î¡Ë¤ÎÇ¯2²ó»Ùµë¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤Î»Ùµë»þ´ü¤ä¶â³Û¤Ï¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶È³¦¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æþ¼Ò»þ´ü¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿·Â´¤Ï4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë»þ´ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âËþ³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»»Äê´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÆü³ä¤ê·×»»¤µ¤ì¤¿¶â³Û¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ôËü±ßÄøÅÙ¤Î»Ùµë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»Ùµë¤¬»Ï¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤Ï½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤â¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤ÏÄÌ¾ï¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¤ß¤¬¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬»Ùµë³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Â´¡Ê¶ÐÂ³0Ç¯¡¢Ç¯Îð20～24ºÐ¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÞÍ¿³Û¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô1000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ç3Ëü5900±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿³ØÎò¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤ÏÄã¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿·Â´¤ÎÇ¯´Ö¾ÞÍ¿³Û¤Ï¡¢½¾¶È°÷¿ô100¿Í～999¿Í¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï2Ëü800±ß¡¢10¿Í～99¿Í¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï2Ëü2700±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Î¾ÞÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï¡¢²Æµ¨¤ÏµëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ1.05¥ö·îÊ¬¡¢Åßµ¨¤Ï1.07¥ö·îÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤Î·î¼ý¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬Ëþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤ÏÌó26Ëü±ß¡¢100¿Í～999¿Í¤Î´ë¶È¤ÇÌó24Ëü±ß¡¢10¿Í～99¿Í¤Î´ë¶È¤ÇÌó23Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬¡Ö1Ç¯～2Ç¯¡×¤Î¾ì¹ç¤ÎÇ¯´Ö¾ÞÍ¿¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï58Ëü8000±ß¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï100¿Í～999¿Í¤Î´ë¶È¤Ç50Ëü700±ß¡¢10¿Í～99¿Í¤Î´ë¶È¤Ç36Ëü1200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤Î¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï¡©
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¿Í»ö±¡´«¹ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¿å½à¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Â´¤Ï4·îÆþ¿¦¤Î¤¿¤áºß¿¦´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¿Í»ö±¡µ¬Â§¤Ë¤è¤ê²Æµ¨¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»Ùµë·î¿ô¤Î3³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í»ö±¡¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ¿Í»ö±¡´«¹ð¡¦Êó¹ð¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë·î¿ô¤ÏÇ¯´Ö4.60¥ö·î¡¡Ê¬¡¢ÂçÂ´¡ÊÁí¹ç¿¦¡Ë¤Î½éÇ¤µë¤Ï23Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ð¤Ë»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¿·Â´¤Î²Æµ¨¥Üー¥Ê¥¹¤Ï15Ëü±ßÂæ¸åÈ¾ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î¤ÎÅßµ¨¥Üー¥Ê¥¹¤«¤é¤ÏËþ³Û»Ùµë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ìó53Ëü±ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤äµëÍ¿¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¿¦°÷¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¿¦°÷¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë½à¤¸¤¿¿å½à¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ÔÄ®Â¼¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤äºâÀ¯ÎÏ¤Ë¤è¤ê»Ùµë¿å½à¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ë»Ùµë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·Â´¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÅßµ¨¤«¤éËþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬Ëþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹»»Äê´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëºßÀÒ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¼«ÂÎ¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²Æµ¨¥Üー¥Ê¥¹¤Ïºß¿¦´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë·î¿ô¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤è¤ê¤Ï¹â¤á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËþ³Û¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»Ùµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»Ùµë³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ï·îµë¤Î1～2¥ö·îÊ¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤òËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº Âè2É½ Ç¯Îð³¬µé¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô³¬µéÊÌ½êÄêÆâµëÍ¿³ÛµÚ¤ÓÇ¯´Ö¾ÞÍ¿¤½¤ÎÂ¾ÆÃÊÌµëÍ¿³Û
Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯9·îÊ¬·ë²ÌÂ®ÊóÅù¡¡¢ãÆÃÊÌ½¸·×¢äÎáÏÂ6Ç¯²Æµ¨¾ÞÍ¿¡Ê°ì¿ÍÊ¿¶Ñ¡Ë¾ÞÍ¿2
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯2·îÊ¬·ë²ÌÂ®ÊóÅù¡¡¢ãÆÃÊÌ½¸·×¢äÎáÏÂ6Ç¯Ç¯Ëö¾ÞÍ¿¡Ê°ì¿ÍÊ¿¶Ñ¡Ë¾ÞÍ¿2
¿Í»ö±¡ ÎáÏÂ6Ç¯ ¿Í»ö±¡´«¹ð¡¦Êó¹ð¤Î³µÍ×¡Ê2¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー