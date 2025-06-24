¡ÖÈà»á¤Ç¤¹¤«¡©¡×Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥Õ¥¡¥óÆÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï6·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤«¤ó¤³¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¼¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤Õ¤«¤µ¤¯¿ä¤·¡×¡Ö¥Õ¥¡¥óÆÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Õ¤«¤µ¤¯Âº¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âºÇ¹â²á¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖÈà»á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡ÖºÇ¹â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¥Ï¥ï¥¤¤Î»×¤¤½Ð #¿¼ß·Ã¤ºÈ #SnowMan #¤³¤¦¤«¤ó¤³¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¼ß·¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¡Á3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¿¼ß·¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤«£÷¡×¿¼ß·¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤«£÷¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤â¸ß¤¤Æ±¤¸¤Î¤·¤Æ¤Æ¤«¤¢¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)