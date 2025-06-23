¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂçÈªÂç²ð¤µ¤ó¤é ¶ÌÌ¾¤Î±à»ù¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¥È¥é¥¤
¥é¥°¥Óー¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÈªÂç²ð¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¾¾ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬23Æü¤Ë¶ÌÌ¾»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÈª¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤Ë¶ÌÌ¾»Ô¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËèÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤È°ì½ï¤Ë°ð¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤ÏÂçÌîÊÝ°é±à¤Î±à»ù13¿Í¤È¤È¤â¤Ë°ð¤ÎÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¿¢¤¨¤Î¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤í¤ó¤³¥é¥°¥Óー¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Üー¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±à»ù
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥Üー¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¥é¥°¥Óー¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÂçÈªÂç²ð¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ120Æü¸å¤Ë¤Þ¤¿Íè¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
ÂçÈª¤µ¤ó¤Ï10·î¤ËºÆ¤Ó¶ÌÌ¾»Ô¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ð´¢¤ê¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£