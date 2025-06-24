£²£³Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡¢£Î£Ù¥À¥¦£³£·£´¥É¥ë¹â¡¡»þ´Ö³°¤ÇÀèÊª¤Ï¾å¾º
¡¡£²£³Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°½µËöÈæ£³£·£´¡¥£¹£¶¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£²£µ£¸£±¡¥£·£¸¥É¥ë¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬¼çÎÏ³ô¤ËËÄ¤é¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤ËÊÆ¹ñ¤ËÄÌÃÎ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÍÞÀ©Åª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤¬°ìÃÊ¤Èº®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÎ¾¹ñ¤¬´°Á´¤ÊÄäÀï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥êー¥¨¥à¡ãMMM¡ä¤ä¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý¡ãHD¡ä¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥Ê¥¤¥¡ãNKE¡ä¤¬·øÄ´¿ä°Ü¡£¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥íー¥Àー¡ãEL¡ä¤ä¥Õ¥¡¥¤¥µー¥Ö¡ãFI¡ä¤¬¾å¿¤·¡¢¥µー¥¯¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡ãCRCL¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤ò°ìÃÊ¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ãCVX¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤È¥À¥¦¡ãDOW¡ä¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¡£¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥í¥ó¡ãBK¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãHIMS¡ä¤È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥É¡ãWOLF¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£±£¸£³¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£¹£¶£³£°¡¥£¹£·¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬µÞÆ¡£¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥Îー¥¶¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥È¡ãNTRS¡ä¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãSPTN¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOGL¡ä¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¡£¥¹ー¥Ñー¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡ãSMCI¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥êー¥¨¥à¡ãMMM¡ä¤ä¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý¡ãHD¡ä¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥Ê¥¤¥¡ãNKE¡ä¤¬·øÄ´¿ä°Ü¡£¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥íー¥Àー¡ãEL¡ä¤ä¥Õ¥¡¥¤¥µー¥Ö¡ãFI¡ä¤¬¾å¿¤·¡¢¥µー¥¯¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡ãCRCL¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤ò°ìÃÊ¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ãCVX¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤È¥À¥¦¡ãDOW¡ä¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¡£¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥í¥ó¡ãBK¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãHIMS¡ä¤È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥É¡ãWOLF¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£±£¸£³¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£¹£¶£³£°¡¥£¹£·¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬µÞÆ¡£¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥Îー¥¶¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥È¡ãNTRS¡ä¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãSPTN¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOGL¡ä¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¡£¥¹ー¥Ñー¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡ãSMCI¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS