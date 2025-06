NPC¹¥´¶ÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ªNPC¹¥´¶ÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¾Ò²ð±ÇÁü

GSEは、《Starsand Island》(スターサンドアイランド)のNPC好感度システム紹介映像を公開しました。

GSE「Starsand Island」

■対応機種 :PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

■発売日 :未定

■価格 :未定

■ジャンル :人生シミュレーションRPG

■プレイ人数(オフライン):1人

■プレイ人数(オンライン):1-4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/

ドイツ語/ポルトガル語

■開発元 :Seed Lab

■発売元 :Seed Lab

■パッケージ版発売元 :Game Source Entertainment

■CERO :審査予定

GSEは、《Starsand Island》(スターサンドアイランド)のNPC好感度システム紹介映像を公開。

《Starsand Island》とは、Seed Labが自主開発、運営する癒やし系島暮らしシミュレーションゲームです。

今回公開された映像にて、《Starsand Island》はゲーム内に実装されている「NPC好感度システム」の全貌を初めて明らかにしました。

このシステムは、単に「仲良くなる」ための仕組みにとどまらず、島の住民一人ひとりの個性に基づいて構築された、動的なインタラクションシステムとなっています。

『Starsand Island』NPC好感度システム紹介映像 | GSE

《Starsand Island》では、島の住民たちの感情が、プレイヤーの行動に応じて繊細に変化していきます。

たとえば、好みを覚えてくれていたことに喜んだり、しばらく顔を見せなかったことに対して、さりげなく拗ねた様子を見せたりといった反応が見られます。

これらはあらかじめ用意されたイベントではなく、日々のやり取りを通して自然に育まれていく、関係性の機微として描かれています。

気がつけば、プレイヤーが彼らを見つめていたように、彼らもまたプレイヤーのことを静かに見つめていた――そんな感覚を味わうことができるでしょう。

注目すべきなのは、《Starsand Island》の好感度システムが「一方通行ではない」という点です。

ゲームが進行するにつれて、NPCのほうからプレイヤーに心を開く場面が徐々に増えていきます。

ときには、不器用な行動や小さな失敗を通じて、プレイヤーへの特別な想いを垣間見せることもあります。

話し方のさりげない変化、あなただけに贈られるプレゼント、海辺での静かな待ち合わせ、そして流れ星に託された秘密の願い――そうした一つひとつの出来事は、すべてプレイヤーとの関係が丁寧に築かれてきた結果として、自然と現れていきます。

今回の映像では、「葵」との心の交流が描かれました。

動物へのまっすぐな愛情、壊れた農場設備の修理、そして亡き愛犬との思い出。

プレイヤーとの関わりを通じて、彼女の内面にも少しずつ変化が生まれていきます。

「攻略する」のではなく、気づけば「攻略されていた」。

この島での関係は、そんな優しく、対等な「両想い」に近いのかもしれません。

NPCたちはそれぞれ異なる物語を持ち、恋愛はもちろん、仕事や日常の選択によっても関係性が変化していきます。

誰にどのような贈り物を渡すのか、誰とどのようなイベントを共に過ごすのか――その一つひとつの行動が、やがて未来の物語へと繋がっていきます。

さらに、特定の天候や時間帯、あるいは条件を満たしたときにのみ発生する特別なエピソードも用意されており、ある朝ふと立ち寄った場所で、思いがけない出会いが待っていることもあるかもしれません。

《Starsand Island》に登場する住民たちは、単なるNPCではなく、島での暮らしを彩るかけがえのない存在です。

彼らは成長し、変化し、そしていつの間にか、あなたの心の中にそっと入り込んでいるかもしれません。

映像のラストでも語られていたように――この島には、それぞれの住民に物語があり、すべての出会いが大切な宝物となっていきます。

《Starsand Island》とは、Seed Labが自主開発・運営する癒やし系の田園生活シミュレーションゲームでであり、Game Source Entertainment(GSE)がPlayStation(R)5とNintendo Switch((TM))でパッケージ版を発行します。

(C) 2025 Seed Lab. All rights reserved. Published by Seed Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post NPC好感度システム紹介映像を公開!NPC好感度システム紹介映像 appeared first on Dtimes.