【俺の楽器・私の愛機】1869「体は大学生心はB’zギターマニアおじさん」 【Rockman Sustainor Model100】(神奈川県 てるや 19歳) 私が18の頃、バイト代をつぎ込んで買いました。この機材と出会うきっかけは、デビュー初期のB’zさんの楽曲が好きになったことにあります。 YouTubeで90年代の曲を聴いていたら、ヒョコっとオススメにB’zの曲が登場。バリバリのロックバンドは聴かないからな…と思いつつもしぶしぶ動画を開くとビックリしました。今思い出してみれば、あの時聴いた曲は「LADY NAVIGATION 」だった気がします。90年代独特の打ち込みサウンド、なんか面白い音のギター、若々しい稲葉さんの声。バンドスタイルのB’zしか知らなかった私は驚きのあまり目が飛び出し、その眼球が地球を一周した結果、デビュー初期の曲の虜になりました。 しぶしぶ動画を開いたあの時のことは、全て運命だったのです(やかましいわ)。 中でも気になったのはやはりギターで、色々調べているとロックマンというプリアンプの音らしい…独特の鼻が詰まったような音にアナログの荒々しい歪み、私がそれまで聴いてきたエレキギターのイメージを覆すサウンドでした。 アンサンブルの中でギターのミドル成分が曲全体を包み込むような、ねっとりした感じが癖になってしまっていたのです。 これは欲しい!いてもたっても居られなくなり、光の速さで中古楽器ショップやネットを徘徊しました。通学で鍛え上げられた?体で海を越え山を越え県境を越え、色々回った結果中古ショップには売っていませんでした…。フリマサイトにありました。奇跡の完動品です。海は越えていません。 それから約一年間、家では90年代製のSD-1をブースターとして活用しライブ風セッティングにして、B’zのロックマンが使われた曲を練習したり、弾いてみた動画をYouTubeにアップしたりして楽しんでいます。 歪みはとても好きですが、コーラスが付いていないからかクリーンが少し物足りない気がしました。ロックマンのステレオコーラスも欲しいです。また機材沼に足を突っ込んでしまいましたね。諦めて頭から浸かります。 今は音楽大学に通っており、将来は作曲家になってRockmanのような往年の機材を現代の音楽シーンに復権させることが夢です。頑張ります。 ここまでご覧頂きありがとうございました。 ◆ ◆ ◆ いいねえ、いいものは時を超えて評価され続けることを証明しているようです。ロックマンも色んな種類がありまして、比較的安価なモデルだと、あのニュアンスはそのままありながら、ちょっと音が痩せていたため「結局ロックマンって音が細っ」という残念な評価も目にしたものですが、いやいやオリジナルのボストン(トム・ショルツ)サウンドを聴けば、それはただの濡れ衣ってことがわかるってもの。B’z初期の松本孝弘があのサウンドを手にした背景には、半止めワフのマイケル・シェンカー・サウンドからの影響がありますよね。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

