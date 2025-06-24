¥²¡¼¥à¤Ë¤â¸ú¤¯¡ÖIntel 200S Boost¡×¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¤Î¼«ºîPC¤âÅ¸¼¨¤Î½©ÍÕ¸¶¼«ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
¡ûÅ¸¼¨¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬10Âæ¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥ºÆ°ºî³ÎÇ§ºÑPC¤¬¥º¥é¥ê
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï2025Ç¯6·î21Æü¡¢LIFORK ½©ÍÕ¸¶II¤Ë¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë PC Gaming with ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï6·î20Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë Core ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ÅëºÜPC¤È°ì¼í¤ê¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
LIFORK ½©ÍÕ¸¶II¤Ë¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë PC Gaming with ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆóÉôÀ©¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥ºÆ°ºî³ÎÇ§PC 10À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤È2Âæ¤Î»îÍ·Âæ¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥ÉÅ¸¼¨¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¸ò´¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó»Ô¾ì¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â1°Ì¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤ÏBTO¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤ªËÏÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤Ï¤È¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°ÍÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥²¡¼¥à¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤è¤ê¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥·¥§¥¢¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤À¤È¤«¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï10¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥ºÆ°ºî³ÎÇ§ºÑPC¤¬¥º¥é¥ê¡ª
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼Ò¤Î·¿ÈÖÅù¤Ï¤³¤Á¤é
Arrow Lake-SÂÐ±þ¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¡¢9Å¹ÊÞ¤Î¶¨»¿Å¹ÊÞ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢4Å¹ÊÞ²ó¤ì¤Ð°ì²ó¡¢9Å¹ÊÞ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç2²óÃêÁª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¹ØÆþ¤ä¶¨»¿Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÇÃêÁª¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤â½¼¼Â
¶¨»¿Å¹ÊÞ°ìÍ÷
Âè°ìÉô¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò IAµ»½ÑËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¿ÎÉ§»á¤È¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ù¥ó¥À¡¼4¼Ò¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖCPU¤òºî¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤æ¤Þ¤Ìµ»½Ñ³«È¯¤ÇCPU¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£GigaByte¡¢MSI¤ÈASUS¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾Ò²ð¡¢ASRock¤ÏIntel 200S boost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò IAµ»½ÑËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¿ÎÉ§»á
Arrow Lake-S¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿Þ¡£¡ÖCPU¤òºî¤êÂ³¤±¤ÆÄ¹¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿
º£²ó¤Ï¶¥¹çÀ½ÉÊ¤È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¤â½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Intel 200S Boost¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£K¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎCPU¡¢ÂÐ±þBIOS¤ÎÆþ¤Ã¤¿Z890¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÈXMP¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÎÊÝ¾ã¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤¤OC¤Ç¤¹
¤É¤³¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿Þ¡£¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤´Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹
Intel 200S Boost¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»°Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄêÊÝ¾Ú¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
GIGABYTE¤ÎÀîÂ¼Ä¾Íµ»á
Z890 AORUS PRO ICE¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
MSI¤ÎËÅÄ¼Â¹¬»á
PRO Z890-S WIFI PZ¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
ASUS¤Î»ÔÀî¾´¸ã»á
¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤ÎPro WS Z890-ACE SE¤ò¾Ò²ð
ASRock¤Î¸¶¸ýÍ»Ê»á
Intel 200S Boost¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð
ÂÐ±þBIOS¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËXMP¥á¥â¥ê¤ò¤µ¤·¤Æ¡¢BIOS¤«¤éIntel 200S boost¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±
¡ûRaMu»á¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëÂçÌî¼ÒÄ¹¤¬¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¤ò¥×¥ì¥¤
ÂèÆóÉô¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRaMu»á¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ç¤Î¥Á¥ã¥¿¥«¥Ö¥é¤ÎÆ¤È²¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤Ç¤ÏÂÀÅÄ»á¤È¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÌîÀ¿»á¡£
ÂèÆóÉô¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥²¥¹¥È¤ÎRaMu»á(±¦)¤È¥¤¥ó¥Æ¥ëÂÀÅÄ»á¤Î¥Ï¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÂçÌîÀ¿»á
ÂçÌî¼ÒÄ¹¤Î¥â¥ó¥Ï¥óÎò¤Ï°ÊÁ°¤Á¤é¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºRaMu»á¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£RaMu»á¼«¿È¤¬¡ÖÇ¾¶Ú¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤Ù¤³¤Ù¸À¤ï¤º¤Ë²¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÂÀÅá¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É½é¿´¼Ô¤ÎÂçÌî»á¤ËRaMu»á¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼
¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ²¥¤ì¡×¤ÈÇ¾¶Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿
7Ê¬È¾¤ÇÆ¤È²´°Î»¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦
¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÂÀÅÄ»á¤ò»ØÌ¾¡£¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯ÁÐ·õ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤³¤í´Ö¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢¶õ¤òÀÚ¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«ÇÉ¼ê¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·õµ»¤ò¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÂÀÅÄ»á¤Ë»ØÌ¾¡£¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡Ö¤³¤³¤È¤³¤³¤ò°ì½ï¤Ë²¡¤¹¡×¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿
ÀÜÂÔ¥×¥ì¥¤(?)¤Ç¤â¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎRaMu»á
¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤ê¡¢É¬»¦µ»¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Æ¤È²¥¿¥¤¥à¤Ï9Ê¬¼å¤Ç¤·¤¿
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂèÆóÉô¤â½ªÎ»
º£²ó¡¢ÂçÌî»á¤Ï¼«ºîPC¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëCPU¡¦GPU¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð2013Ç¯¤ËÂà¿¦¤µ¤ì¤¿µÈÅÄÏÂÀµ»á¤¬Core 2 Duo»þÂå¤«¤éÂè»°À¤Âå Core¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Þ¤Ç¿ôÂæÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²±¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÁÅý·Ý¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ×¡¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹
¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥¤´¶¤¸¤ËÁÈ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄIntel GPU(B580)¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏIntel 200S Boost¤â»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¥¹¥Þ¥Û¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
Å¹ÊÞ¤ÎPOP¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤Þ¤¹
²ó¤Ã¤¿·ë²ÌC/D¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£D¾Þ¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢C¾Þ¤ÏUSB¥Õ¥¡¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï2025Ç¯6·î21Æü¡¢LIFORK ½©ÍÕ¸¶II¤Ë¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë PC Gaming with ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï6·î20Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë Core ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ÅëºÜPC¤È°ì¼í¤ê¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆóÉôÀ©¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥ºÆ°ºî³ÎÇ§PC 10À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤È2Âæ¤Î»îÍ·Âæ¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥ÉÅ¸¼¨¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¸ò´¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó»Ô¾ì¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â1°Ì¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤ÏBTO¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤ªËÏÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤Ï¤È¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°ÍÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥²¡¼¥à¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤è¤ê¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥·¥§¥¢¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤À¤È¤«¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï10¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥ºÆ°ºî³ÎÇ§ºÑPC¤¬¥º¥é¥ê¡ª
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼Ò¤Î·¿ÈÖÅù¤Ï¤³¤Á¤é
Arrow Lake-SÂÐ±þ¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¡¢9Å¹ÊÞ¤Î¶¨»¿Å¹ÊÞ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢4Å¹ÊÞ²ó¤ì¤Ð°ì²ó¡¢9Å¹ÊÞ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç2²óÃêÁª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¹ØÆþ¤ä¶¨»¿Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÇÃêÁª¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤â½¼¼Â
¶¨»¿Å¹ÊÞ°ìÍ÷
Âè°ìÉô¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò IAµ»½ÑËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¿ÎÉ§»á¤È¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ù¥ó¥À¡¼4¼Ò¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖCPU¤òºî¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤æ¤Þ¤Ìµ»½Ñ³«È¯¤ÇCPU¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£GigaByte¡¢MSI¤ÈASUS¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾Ò²ð¡¢ASRock¤ÏIntel 200S boost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò IAµ»½ÑËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¿ÎÉ§»á
Arrow Lake-S¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿Þ¡£¡ÖCPU¤òºî¤êÂ³¤±¤ÆÄ¹¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿
º£²ó¤Ï¶¥¹çÀ½ÉÊ¤È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¤â½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Intel 200S Boost¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£K¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎCPU¡¢ÂÐ±þBIOS¤ÎÆþ¤Ã¤¿Z890¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÈXMP¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÎÊÝ¾ã¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤¤OC¤Ç¤¹
¤É¤³¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿Þ¡£¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤´Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹
Intel 200S Boost¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»°Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄêÊÝ¾Ú¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
GIGABYTE¤ÎÀîÂ¼Ä¾Íµ»á
Z890 AORUS PRO ICE¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
MSI¤ÎËÅÄ¼Â¹¬»á
PRO Z890-S WIFI PZ¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
ASUS¤Î»ÔÀî¾´¸ã»á
¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤ÎPro WS Z890-ACE SE¤ò¾Ò²ð
ASRock¤Î¸¶¸ýÍ»Ê»á
Intel 200S Boost¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð
ÂÐ±þBIOS¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËXMP¥á¥â¥ê¤ò¤µ¤·¤Æ¡¢BIOS¤«¤éIntel 200S boost¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±
¡ûRaMu»á¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëÂçÌî¼ÒÄ¹¤¬¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¤ò¥×¥ì¥¤
ÂèÆóÉô¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRaMu»á¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ç¤Î¥Á¥ã¥¿¥«¥Ö¥é¤ÎÆ¤È²¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤Ç¤ÏÂÀÅÄ»á¤È¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÌîÀ¿»á¡£
ÂèÆóÉô¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥²¥¹¥È¤ÎRaMu»á(±¦)¤È¥¤¥ó¥Æ¥ëÂÀÅÄ»á¤Î¥Ï¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÂçÌîÀ¿»á
ÂçÌî¼ÒÄ¹¤Î¥â¥ó¥Ï¥óÎò¤Ï°ÊÁ°¤Á¤é¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºRaMu»á¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£RaMu»á¼«¿È¤¬¡ÖÇ¾¶Ú¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤Ù¤³¤Ù¸À¤ï¤º¤Ë²¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÂÀÅá¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É½é¿´¼Ô¤ÎÂçÌî»á¤ËRaMu»á¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼
¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ²¥¤ì¡×¤ÈÇ¾¶Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿
7Ê¬È¾¤ÇÆ¤È²´°Î»¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦
¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÂÀÅÄ»á¤ò»ØÌ¾¡£¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯ÁÐ·õ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤³¤í´Ö¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢¶õ¤òÀÚ¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«ÇÉ¼ê¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·õµ»¤ò¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÂÀÅÄ»á¤Ë»ØÌ¾¡£¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡Ö¤³¤³¤È¤³¤³¤ò°ì½ï¤Ë²¡¤¹¡×¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿
ÀÜÂÔ¥×¥ì¥¤(?)¤Ç¤â¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎRaMu»á
¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤ê¡¢É¬»¦µ»¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Æ¤È²¥¿¥¤¥à¤Ï9Ê¬¼å¤Ç¤·¤¿
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂèÆóÉô¤â½ªÎ»
º£²ó¡¢ÂçÌî»á¤Ï¼«ºîPC¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëCPU¡¦GPU¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð2013Ç¯¤ËÂà¿¦¤µ¤ì¤¿µÈÅÄÏÂÀµ»á¤¬Core 2 Duo»þÂå¤«¤éÂè»°À¤Âå Core¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Þ¤Ç¿ôÂæÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²±¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÁÅý·Ý¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ×¡¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¼ÒÄ¹¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹
¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥¤´¶¤¸¤ËÁÈ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄIntel GPU(B580)¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏIntel 200S Boost¤â»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¥¹¥Þ¥Û¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
Å¹ÊÞ¤ÎPOP¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤Þ¤¹
²ó¤Ã¤¿·ë²ÌC/D¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£D¾Þ¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢C¾Þ¤ÏUSB¥Õ¥¡¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿