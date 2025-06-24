¡Öbutterflies in your stomach¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öbutterflies in your stomach¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó...¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öbutterflies in your stomach¡×¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖI always get butterflies in my stomach before a big presentation.¡×
¡ÊÂç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô