ÆüËÜÆ¦Éå¶¨²ñ¡¢Á°¿È¤ÎÊñÁõÆ¦Éåº©ÃÌ²ñ¤«¤é2026Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¡¢¡ÖÁ´¹ñÆ¦ÉåÉÊÉ¾²ñ¡×¤Ë¸å±ç
ÆüËÜÆ¦Éå¶¨²ñ(ÆüÆ¦¶¨)¤Ï6·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂè49²óÄÌ¾ïÁí²ñ¤ò³«¤¡¢2024Ç¯ÅÙ»ö¶È·Ð²áÊó¹ð¤ä2025Ç¯ÅÙ»ö¶È·×²è¤Ê¤ÉÁ´µÄ°Æ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£Íý»ö¡¦´Æ»öÁªÇ¤¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÍý»ö¤ò1¿ÍÄÉ²Ã¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤ÎÂçÀ¾¹ÌÂÀÏº»á¤¬¡¢¿·´Æ»ö¤Ë¤Ï»³¿©¤Î»³¸ýÆØ»Ë»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÆ¦ÉåÏ¢¹ç²ñ(Á´Æ¦Ï¢)¼çºÅ¤ÎÂè9²ó¡ÖÁ´¹ñÆ¦ÉåÉÊÉ¾²ñ¡×¤Ø¤Î¸å±ç¤È¡ÖÆüËÜÆ¦Éå¶¨²ñ¾Þ¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»°¹¥·ó¼£²ñÄ¹(»°¹¥¿©ÉÊ¹©¶È¼ÒÄ¹)¤Ï³«ºÅ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÁ°¿È¤ÎÊñÁõÆ¦Éåº©ÃÌ²ñ¤«¤é¿ô¤¨¤ÆÍèÇ¯¤Ç50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤â²ñ°÷³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜÆ¦Éå¶¨²ñ »°¹¥·ó¼£²ñÄ¹(»°¹¥¿©ÉÊ¹©¶È¼ÒÄ¹)
Â¸µ¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè½ª·ë¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Àè½µ¤«¤é¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀïÁè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÂçÆ¦¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢°Â¤¯°ÂÄêÅª¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¾¶á¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Ç·Ð±ÄÌÌ¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°û¿©Å¹¤ÏÅÝ»º·ï¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥·¥«¥´Áê¾ì¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¸¶ÎÁ¤¬¤¤¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤Î°µÇ÷¤¬¿¼¹ï¤À¡£Æ¦Éå¤ÏÂ¾¤Î¿©ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬°Â¤¯¡¢²Á³Ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð²áÅö¶¥Áè¤ÇÌµÍý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Åö¶¨²ñ¤Ï¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Á´Æ¦Ï¢¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÁ´¹ñÆ¦ÉåÉÊÉ¾²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÉÊ¼Á¤Èµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤Î²Ä»ë²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£Ç¼Æ¦Ï¢(Á´¹ñÇ¼Æ¦¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ)¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÇÀ¿å¾Ê¼çÆ³¤ÎÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Æ¦ÉåÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î³¤³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÏÂ¿©¤¬¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ11Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Æ¦Éå¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£Æ¦Éå¤Î¶¦ÄÌµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿Æ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤Î´ð½à¤òºî¤ëÃæ¡¢ÌÀ³Î¤ËÆüËÜ¤ÎÆ¦Éå¤Ï¤³¤¦¤À¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿µ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´Æ¦Ï¢¤È¤â¶¨µÄ¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¡£²ñ°÷Áê¸ß¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¢¡Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤¦¥³¥¹¥È»ØÉ¸ºîÀ®¤Ê¤É»ö¶È¸øÊçÍ½Äê¡¢ÉÊÉ¾²ñ¤ÏÆ¦ÉåÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¸¡Æ¤
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬Àµ¼è°ú¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¿ä¿Ê¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæÅçÌÀÎÉ»á¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¥³¥¹¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤áÄ´ºº¤Î½¼¼Â¤¬É¬Í×¤À¡£2024Ç¯¤Ï5¼Ò¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢Î®ÄÌ¤ä²·¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¶¨ÎÏ¼Ò¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤¦¥³¥¹¥È»ØÉ¸ºîÀ®¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¡¦¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¸øÊç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤ÎÀß·×¤«¤éÌ±´Ö¼çÆ³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñÆ¦ÉåÉÊÉ¾²ñ¡×¤Î³µÍ×¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´Æ¦Ï¢¤Î¹âÅÄÄ÷¿Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤é¤¬¹Ö±é¤·¤¿¡£Æ±ÉÊÉ¾²ñ¤Ï2015Ç¯¤Ë¥×¥ì³«ºÅ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜÅª¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ¦ÉåÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é´ü¤Ë¤Ï300¼Ò¡¦700ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ê±¿±Ä¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢Ç»¸ü¤Ç´ÅÌ£¤ä¤¦¤ÞÌ£¤Î¤¢¤ëÆ¦Éå¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤òµó¤²¡¢Æ¦ÉåÎÁÍý¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÆ¦Éå¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¶¨²ñ¼çÆ³¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÆ¦ÉåÉ´Áª2025¡×¤Ï¡ÖÁ´¹ñÆ¦ÉåÉÊÉ¾²ñ¡×¤ÎËÜÁª½Ð¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÒÂçÆ¦ÌýÎÈÆüÊó 6·î23ÆüÉÕ¡Ó