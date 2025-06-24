º®ÆÙ²½¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©
6·î12Æü¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¥¢¥ë¡¦¥¹¥À¥Ë¡¼¥äÃÏ¶è¤Ë¤Æ»Ù±çÊª»ñ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¡£ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êª»ñÇÛµë½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¹¶·â¤¹¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë±Û¶¹¶·â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢1Ç¯È¾°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¹¶·â¡£Â¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë²¤ÊÆ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë"¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·"¤¬µ¯¤³¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ"ÍÉ¤êÌá¤·"¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È²¤ÊÆ½ô¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¸½Âå»Ë¸¦µæ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÇ¯É½¢¡Û2023Ç¯10·î°Ê¹ß¤Î²¤ÊÆ½ô¹ñ¡¦¹ñÏ¢¤ÎÂÐ±þ
¢£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤¬°ìµ¤¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡©
80Ç¯¶á¤¯Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡½¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌäÂê¡ÚÇ¯É½¡»²¾È¡Û¤Ï¡¢2023Ç¯10·î7Æü¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ò¶¤Ë·ãÆ°¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÄ¾¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤òÁÊ¤¨¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃÏÃæ³¤¤È¥¨¥¸¥×¥È¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ï»ÒÅç¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÃÏ°è¡£¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÅÚÃÏ¤ËÌó200Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬½»¤à¡£·³»ö¾×ÆÍ°ÊÍè¡¢¥¬¥¶ÊÝ·ò¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¤¹¤Ç¤Ë5Ëü5000¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½÷À¤È»Ò¶¡¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤ÎÈ¯Ã¼¤¬¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥Æ¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢G7¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÆ±¾ðÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼«±Ò¸¢¤òÇ§¤á¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÈá»´¤Ê»öÂÖ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¸øÅª¤ÊÈóÆñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯3·î¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤»¤º¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎÆ¬±Û¤·¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñÀÒ¤Î¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î13Æü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤â¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¼«À©¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¤¤ï¤¯¡Ö¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï½÷À¤ä»Ò¶¡¡£¼Ì¿¿¤Î¾¯½÷¤Ï6·î10Æü¤Î¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¡¢¥Ê¥¹¥ëÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÉõº¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅÊª»ñ¤Ï¸Ï³é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë
°ìÊý¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¤É¤¦¤«¡£º£Ç¯4·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï6·î¤Ë¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤òÀµ¼°¾µÇ§¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤¬¡Ö½ÅÍ×¡×¤À¤È¤¹¤ë³Ð½ñ¤ò¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡£
5·î¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥é¥ß¡¼³°Áê¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¿¼¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡ËÄù·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸ò¾Ä¤òÄä»ß¡£¤µ¤é¤ËÆ±·î¡¢±ÑÊ©¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò²Ã¤¨¤¿3¥õ¹ñ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¾µÇ§¤Ë´Ø¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÊÑ²½¤À¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢²¼¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÎÌµÔ»¦¡Ê¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡Ë¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÏÆ±¤¸¤¯5·î¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¹¶·â¤ò¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ÛÎã¤ÎÈóÆñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯10·î¤Î·³»ö¾×ÆÍ³«»ÏÄ¾¸å¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÍÊ¸î¤ÎÏÀÄ´¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯à¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·á¤ÎÊÑ²½¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¹ñÏ¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤È¥È¥é¥ó¥×¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý
ÃæÅìºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ¾²æÂÀ°ì»á¤Ï¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ÎÊÑ²½¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î°µÎÏ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí²ñ¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µ¹ñ¤¬Â¿¤¯¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÆ±¾ðÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÎÂò¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·èµÄ¤Ë¼Â¸úÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀè¿Ê¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÎÂò¤ò´þ¸¢¤·¤Þ¤¹¡×
¹ñÏ¢¤Î·èµÄ¤Ï»ö¼Â¾å¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¡ÊICJ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÀêÎÎ¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤È´«¹ð¡£11·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤¬¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¥¬¥é¥ó¥ÈÁ°¹ñËÉÁê¤ËÀïÁèÈÈºá¤ä¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤â¸ÂÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦¡ÚÇ¯É½¢»²¾È¡Û¡£
¡ÖICJ¤Î´«¹ð¤Ï¹ñºÝË¡¾å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î·³»ö¾×ÆÍ°ÊÁ°¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤ËÆþ¿¢ÃÏ¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Åì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ËÊ¬Î¥ÊÉ¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ê¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ICJ¤Î¸¢¸Â¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂáÊá¸¢¤ò»ý¤ÄICC¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¼Â¸úÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ä¥¬¥é¥ó¥ÈÁ°¹ñËÉÁê¤¬ICC²ÃÌÁ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼óÁê¤ÏÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ°Ê¹ß¤Û¤È¤ó¤É²¤½£¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¹ñ¤Ï¼óÁê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËICC¤òÃ¦Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø¼óÁê¤¬¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹´Â«¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¬Ìä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼óÁê¤¬²¤½£¤òË¬Ìä¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ÔÆ°¤ËÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏICCÈó²ÃÌÁ¤ÎÊÆ¹ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÌª·î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¸Ä¿Í¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤í»×ÁÛ¤è¤ê¼ÂÍø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°À¯¸¢¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ÇÉ¼ÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥¬¥¶¤ò¥ê¥Ó¥¨¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè1¼¡À¯¸¢¤Û¤É¤Î¶¯¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ýÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢ÃæÅìÃ´ÅöÂç»È¤ËÃæÅì³Æ¹ñ¤Ë¶¯¤¤¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä»ö¾ðÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÆÃ¤ËÏÑ´ß½ô¹ñ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤È¤âÃÇÂ³Åª¤Ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î³Ë¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤òÃÇ¹Ô¡£
ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¹¶·â¤Î±þ½·¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ì»þ¤Ï¡ÖÌª·î´Ø·¸¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¡Ë¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡Êº¸¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¡Ö»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡½¥¤¥é¥ó´Ö¤Ç¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÈÏÃ¤¹½àÈ÷¤â°Õ»×¤âÂÐ±þÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6·î22Æü¤ËÊÆ·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß3¥«½ê¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£À¤³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Á¾²æ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö22Æü»þÅÀ¤ÇÈï³²¾õ¶·¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÇ»½Ì¤·¤¿¥¦¥é¥ó¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¹¤Ç¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤à¤·¤íº£²ó¤Î¹¶·â¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤Î³Ë³«È¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤âÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë·³³È¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¥¤¥é¥ó´íµ¡¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¢£°ÛÎã¤ÎÈãÈ½¤ÇÍÉ¤é¤°¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¹ñÀ§¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÎÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡Ö±ÑÊ©¥«¥Ê¥À¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¸¡Æ¤¤ÏÁ°¿Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤»¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢3¥õ¹ñ¤è¤ê¤Ï°ú¤¤¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈãÈ½¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸½Âå»Ë¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³Ø½¬±¡½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÉð°æºÌ²Â¶µ¼ø¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2008Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ë¥±¥ë¼óÁê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ø¹ñÀ§¡ÊStaatsrason¡á¹ñ²È¤ÎÍýÀ¡Ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Îà²Ã³²¼Ôá¤È¤·¤Æ¡¢àÈï³²¼Ôá¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¹ñ²È±¿±Ä¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥ë¥ÄÁ°¼óÁê¤âÆ±¤¸¤¯¡Ø¹ñÀ§¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
5·î26Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWDR¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×¤Ç°ÛÎã¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈóÆñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡£Æ±»á¤Î»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÃæÆ»±¦ÇÉ¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼ç¡¦¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´ó¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Î¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯°ÛÎã¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï¡Ø¹ñÀ§¡Ù¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¤è¤¦¤Ê³Î¸Ç¤È¤·¤¿·³»öÆ±ÌÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¹Ô¤Ê¤¦µ¬ÌÏ¤Î·³»ö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¥É¥¤¥Ä¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤É¤Î½çË¡Àº¿À¤¬¶¯¤¤¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ICJ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Íµò¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ø¤ÎÆþ¿¢¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯10·î7Æü¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹¶·â¤Ï¥Æ¥í¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢Åö½é¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼«±Ò¸¢¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÃÏ¾åºîÀï¤Î³«»Ï°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÍÊ¸î¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢³°¸ò¾å¤Î¡Ø¹ñÀ§¡Ù¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï±ÑÊ©¥«¥Ê¥À¤ÈÊâÄ´¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Ïà²Ã³²¼Ô¡½Èï³²¼Ôá¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤È´°Á´¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥É¥¤¥Ä¡½¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´Ø·¸¤âÆ±¤¸¤¯¶¯¸Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈóÆñÈ¯¸À¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÄ´À°¤·¤¿¸å¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡Ø¹ñºÝË¡¾å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÍÊ¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢Àï¸å¤Î¡Ø¹ñÀ§¡Ù¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬Àï¸å¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ê¥Á¥¹¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¹îÉþ¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÆ±¤¸¤¯¿õ¼´¹ñ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Ï¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î³Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¡¢G7¼óÇ¾¤é¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó´íµ¡¤Î²ò·è¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò´Þ¤à¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹ÈÏ¤Ê´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼«±Ò¸¢¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íâ17Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë±ø¤ì»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Éð°æ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢³ËÃÆÆ¬¤¬ÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¾®·¿Àø¿å´Ï¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÀÉ¤«Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò³Ë¹¶·â¤·¤¿ºÝ¤ÎÊóÉü¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÏÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤È³ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¢£3¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤ÈÆüËÜ¤ÎÁªÂò
¥¢¥á¥ê¥«¤¹¤é¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡½¥¤¥é¥ó´Ö¤Î¾×ÆÍ¤Î±Æ¤Ç¡¢½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡½¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌäÂê¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ»¶Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤ÎÁ¾²æ»á¤Ï¡Ö3¤Ä¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÆ»¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÁ´°è¤ÎÀêÎÎ¤òÂ³¤±¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¹½Â¤Åª¤Ëº¹ÊÌ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¹ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÊ»¹ç¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ëÆ»¡£
ºÇ¸å¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï3ÈÖÌÜ¤ÎÁÐÊýÆÈÎ©°Ê³°¡¢¿¿¤Î²ò·èºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¤³¤¸¤ì¤Ë¤³¤¸¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤¬Ãç²ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÌò³ä¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£ÆüËÜ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±ÑÊ©¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¾µÇ§¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È¤¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²È¾µÇ§¤Ï°ìÅÙ¤·¤«ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¡£±ÑÊ©¤ÈÆ±»þ¤ËÀÚ¤ì¤Ð¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¸ú²Ì¤ÏÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñ²È¾µÇ§¼«ÂÎ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁÅª¤Êµ¤É÷¤Ç¤¢¤ê¡¢³èÈ¯¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ä¤½¤ì¤é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÅª¤ËÈóÆñ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¤ÊÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Â¾¹ñ¤«¤é·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨90¡ó°Ê¾å¤Ç¡ØÇÀ¶ÈÀè¿Ê¹ñ¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¡¢¼Â¤Ï¼ç¿©¤Î¼«µëÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬ºÇ¤â·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ô¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤â¡Ø¤É¤ó¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¡¢Í¸ú¤Ë³°¸ò¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ì¹ï¤âÁá¤¤¥¤¥é¥ó´íµ¡¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡½¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌäÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤âÅª³Î¤Ê¹ÔÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ö¤³¤Îµ»ö¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î22Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¼±ÛÎ¶Ç·²ð¡¡¼Ì¿¿¡¿Getty Images