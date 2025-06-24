¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â°æ¡£¼Ì¿¿¡§¶â»ÒÂóÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¸½ÃÏ£¶·î23Æü¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥¦¥¿¡¦¥¿¥«¥¤¡Ê¹â°æ¹¬Âç¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

¡Ö20ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÍè·î¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¡×

¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤­¤Ê½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¿®ÍêÀ­¤Î¤¢¤ëBBC¤¬¹ç°Õ¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê°ÜÀÒ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£

¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

 