Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï145±ß80Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï145±ß80Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤Æ148±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õÇú¤Ë»Ô¾ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¹¶·â¤â¡¢·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£¤µ¤é¤ËÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î12»þ´ÖÄäÀï¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡145.±ß¤Ï145±ß80Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤Æ148±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õÇú¤Ë»Ô¾ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¹¶·â¤â¡¢·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£¤µ¤é¤ËÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î12»þ´ÖÄäÀï¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡145.81
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤Æ148±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õÇú¤Ë»Ô¾ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¹¶·â¤â¡¢·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£¤µ¤é¤ËÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î12»þ´ÖÄäÀï¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡145.±ß¤Ï145±ß80Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤Æ148±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õÇú¤Ë»Ô¾ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¹¶·â¤â¡¢·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£¤µ¤é¤ËÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î12»þ´ÖÄäÀï¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡145.81