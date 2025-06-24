¤³¤Î¿¹¤Ë²øÊª¥Ò¥°¥Þ¡ÖOSO18¡×¤¬ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ÄºÆ¤ÓÁÜº÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö»îÎý¡×
Æ»Åì¤ò¶²ÉÝ¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡Öµí¤ò½±¤¦¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï? ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾ÇÁç¡¢ÍïÇÀ²È¤ÎÉÔ°Â¡¢OSO18¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ø°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ OSO18¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¡£
ÄÉ¤¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢º¯À×¤ò¾Ã¤¹¥Ò¥°¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÍïÇÀ²È¤Î¾ÇÁç¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¤Î¶î½ü¤«¶¦À¸¤«¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤È¡¢µí¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í´Ö¤ÏÊÑËÆ¤·Â³¤±¤ëÂç¼«Á³¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡Ø°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ OSO18¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
»³¤Î¿À¤ò¡Ö²øÊª¡×¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÂç¼«Á³¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿Í´Ö¤«¡©
¡Ø¶§Ë½¥Ò¥°¥Þ¡ÖOSO18¡×¤Ï¡Ö¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥óÈª¡×¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë!?¡Äµí¤Î½±·â»þ´ü¤«¤é¿äÍý¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÊá³ÍºîÀï¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
OSO18¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¦
Åß¤¬Íè¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èà¤é¤Ï»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡½¡½¤½¤ì°Ê¾å¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Ëä¤Þ¤ë¤¾¡×
ÌµÀþ¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹6ÅÙ¡¢ÀÑÀã52cm¡£Ä«¤«¤é·ã¤·¤¯¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤Ï¡¢¿¹¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤¬¤«¤ê¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
2023Ç¯2·î12Æü¡£OSO18ÆÃÊÌÂÐºöÈÉ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÁÜº÷¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÖÀÐ¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ±¾è¤·¡¢»ä¤â¾åÈøËÚ¹ñÍÎÓ¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Á°Ç¯¤ÎÁÜº÷¤ÇOSO18¤¬ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¿¹¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²Æ¤ÎºÇ¸å¤Ëµí¤¬½±¤ï¤ì¤¿8·î20Æü¤ÎÈï³²¤â¡¢¾åÈøËÚ¹ñÍÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËÒ¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·º£Ç¯¤â¡¢¤³¤Î¿¹¤ÇOSO18¤¬ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤³¤«¤ËÂÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£5593¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËµÚ¤Ö¿¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÉÀ×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¾åÈøËÚ¹ñÍÎÓ¤Ï¡¢¼íÎÄ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¤À¤Ã¤¿¡£¼íÎÄ´ü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤òÊá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢½Æ¤ÎÈ¯Ë¤¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢OSO18¤¬ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ£ËÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£¤¬ÆÃÊÌµö²Ä¤òÈ¯ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºöÈÉ¤¬OSO18¤òÊá³Í¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Î¤ß¡¢È¯Ë¤¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ¤¬ËÜÅö¤ËOSO18¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Êá³Í¤·¡¢DNAÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼è¤ê·è¤á¤È¤·¤Æ¡¢5Æ¬¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¤Î´Ö¡¢¥Ò¥°¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡½¡½¤¹¤´¤¤Àã¤À¤Ê¡×
¡Ö¡½¡½¤³¤ì¤À¤ÈÂÀ×¤â¾Ã¤¨¤ë¤Ê¡×
ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼
ÀÖÀÐ¤Î¼Ö¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿ÌµÀþÍÑ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü»³¤ËÆþ¤Ã¤¿8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤ÇÊ£»¨¤ËÊ¬´ô¤¹¤ëÎÓÆ»¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¡¢±ü¤ØÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
½üÀã¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÇÆ»¤ÎÃ¼¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤µ¤¨¡¢¤â¤Ï¤ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎµðÂç¤Ê¥¿¥¤¥ä¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÀã¤Î¾å¤ËÅ²¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿¹¤Î±ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Àã¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¼Ö¤ÎÍÉ¤ì¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀÖÀÐ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ù¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¡¢±¦¡¢º¸¡¢¤È¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÁë¤Î³°¤Ë»ëÀþ¤òÇÛ¤ë¡£ÎÓÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤·¤ÂÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸«Íî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÀÞ¡¢¿¿¿·¤·¤¤¿Í´Ö¤ÎÂÀ×¤¬Áë¤Î³°¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¡½¡½²¿¿Í¤«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¤Þ¤¿Æ»Ï©¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëÂÀ×¤â¤¢¤ë¤Ê¡×
¡Ö¡½¡½¤ä¤Ã¤ÑÊá¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¸«¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ù¡×
OSO18¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é»ÍÅÙÌÜ¤ÎÅß¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤éÏÓ¼«Ëý¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬Ë¬¤ì¡¢¤³¤Î¿¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚÁ°²ó¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡Û¶§Ë½¥Ò¥°¥Þ¡ÖOSO18¡×¤Ï¡Ö¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥óÈª¡×¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë!?¡Äµí¤Î½±·â»þ´ü¤«¤é¿äÍý¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÊá³ÍºîÀï¡×