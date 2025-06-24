IOC½é¤Î½÷À²ñÄ¹ ¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤¬½¢Ç¤
¡¡IOC¡Ê¡á¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¿·¤·¤¤²ñÄ¹¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨½Ð¿È¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¡Ê41¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î²ñÄ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛIOC½é¤Î½÷À²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á
¡ÖIOCËÜÉô¤Î¸°¤òÂè10Âå²ñÄ¹¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊIOC¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ë
¡¡23Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¿·¤¿¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨½Ð¿È¤Î¸µ¶¥±ËÁª¼ê¡¢¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ç¤¹¡£IOC¤Î²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤ÊÆ½Ð¿È¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤Î½÷À¡¢½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¼Ô¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2´ü12Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÂàÇ¤¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë