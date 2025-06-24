¡ØÄ«»³²È¡ÙÉ×ºÊ¡¢¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤Ø¡¡ÃæÂ¼¥¢¥ó¡õ¾®ß·À¬±Ù¡¢¾®Åç·ò¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê7·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢³ÆÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ«»³²È¡Ù¾®Åç·ò¤ÏÌ¡²è¤ò¸ì¤ë¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¤ÏÁêÀÊÎ¹¤Ø
¡¡º£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼¹É®¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤È¤¤¤¦¾×ÆÍÉÔ²ÄÈò¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì²ÈÊ³Æ®¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÈºÊ¡ÉÃæÂ¼¤È¡ÈÉ×¡É¾®ß·¤Ï¡¢29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡Ê¸å7¡§58¡Á¡Ë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÖÄ«»³²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·²ÇÏ¸©¤Î»³±ü¤Ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤¬ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë·ú¤Ä¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«»³²È¡×¤ÎÄ¹ÃË¡¦Å´ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤¬ÄÌ¤¦ÎÅ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¡¦ÃæÀîÎ¦Ìò¤Î¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¤Ï¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾¡¼ê¤Ë¡ªÌ¡²è¥¢¥ï¡¼¥ÉNEO¡Ù¡Ê¿¼0¡§24¡Á¡¡´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡Á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«»³²È¡×·àÃæ¤ÎÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¡¦¿¼»³¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤ëÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬¡¢ÁêÀÊÎ¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¤òË¬¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ä«»³²È¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤ÎÄ«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤È¾®³Ø6Ç¯¤ÎÂ©»Ò¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¸ÂÀ¤Ï¡¢¼¹É®¤·¤¿Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥¥à¥¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ«¤ò¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¸ÂÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤À²ÂÀ¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢Ä«»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ³»Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆü¤ò¤µ¤ß¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«»Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢É×¤¬Æü¤¬¤Ê1Æü¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Æü¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡ª
»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸ÂÀ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤òÄ¹Ç¯Ì´¸«¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÄ«»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÃæ¿´¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢°¦¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ«»³²È¡Ù¾®Åç·ò¤ÏÌ¡²è¤ò¸ì¤ë¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¤ÏÁêÀÊÎ¹¤Ø
¡¡º£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼¹É®¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤È¤¤¤¦¾×ÆÍÉÔ²ÄÈò¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì²ÈÊ³Æ®¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¡ÖÄ«»³²È¡×¤ÎÄ¹ÃË¡¦Å´ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤¬ÄÌ¤¦ÎÅ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¡¦ÃæÀîÎ¦Ìò¤Î¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¤Ï¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾¡¼ê¤Ë¡ªÌ¡²è¥¢¥ï¡¼¥ÉNEO¡Ù¡Ê¿¼0¡§24¡Á¡¡´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡Á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«»³²È¡×·àÃæ¤ÎÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¡¦¿¼»³¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤ëÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬¡¢ÁêÀÊÎ¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¤òË¬¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ä«»³²È¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤ÎÄ«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤È¾®³Ø6Ç¯¤ÎÂ©»Ò¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¸ÂÀ¤Ï¡¢¼¹É®¤·¤¿Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥¥à¥¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ«¤ò¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¸ÂÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤À²ÂÀ¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢Ä«»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ³»Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆü¤ò¤µ¤ß¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«»Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢É×¤¬Æü¤¬¤Ê1Æü¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Æü¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡ª
»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸ÂÀ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤òÄ¹Ç¯Ì´¸«¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÄ«»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÃæ¿´¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢°¦¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£