¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¥¤¥é¥ó¤ò½õ¤±¤ëÍ¾ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕŽ£¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë"³Î¤«¤Ê¥Ç¡¼¥¿"
¢£¸òºø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÈÃæ¶ä¤Î·Ê¶·Ç§¼±
¥í¥·¥¢¤Î¸ÅÅÔ¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç6·î18Æü¤«¤é20Æü¤Î´Ö¡¢¹ñºÝ·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î´ÎÀù¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¤ÊÆÆü¤Î¼óÇ¾¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¹â´±¤Î´Ö¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥ë¥¢¥Î¥ÕºâÌ³Áê¤È¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥ì¥·¥§¥È¥Ë¥³¥Õ·ÐºÑÈ¯Å¸Áê¤é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·Êµ¤¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·Êµ¤¸åÂà¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ê¥ô¥£¥é¡¦¥Ê¥Ó¥¦¥ê¥ÊÃæ¶äÁíºÛ¤Ï·Êµ¤¤Î²áÇ®¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÀ¯ÉÜ¥µ¥¤¥É¤Î·Ê¶·Ç§¼±¤¬Âç¤¤¯¤º¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Åý·×Åª¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯ÄÌÇ¯¤Î¼Â¼Á·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.3¡óÁý¤È2023Ç¯¤Î4.0¡óÁý¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤¿å½à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï·³¼û¤È¤¤¤¦¸ø¼û¤Ë¸£°ú(¤±¤ó¤¤¤ó)¤µ¤ì¤¿¹âÀ®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î²¼¤ÇÌ±¼û¤Ï¶¯¤¯°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤Ç¹¥¶·¤òëð²Î¤·¤¿´ë¶È¤ä²È·×¤¬¤¢¤Ã¤¿È¿ÌÌ¤Ç¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤à¤·¤í°±Æ¶Á¤òÈï¤Ã¤¿´ë¶È¤ä²È·×¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£Á´ÂÎ¤Î¿ô»ú¤Ï¹¥¶·¤òÊª¸ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹¥Ä´¤ÈÉÔÄ´¤Î´Ö¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ç¯ÌÀ¤±2025Ç¯1¡Á3·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ1.4¡óÁý¤È¡¢Á°´ü¡ÊÆ±4.5¡óÁý¡Ë¤«¤é¼ºÂ®¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½¡Ë¡£ÀïÁè¤Î·ÑÂ³¤ò¼õ¤±¤Æ·³¼û¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸ø¼û¤¬·øÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤¿È¾ÌÌ¤Ç¡¢Ì±¼û¤ÏÆâ¼û¡¦³°¼û¤È¤â¤Ë¼ºÂ®¤¬Á¯ÌÀ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥·¥ë¥¢¥Î¥ÕºâÌ³Áê¤é¤Î·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤ÏÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãæ¶äÁíºÛ¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Î¸Â³¦¤ò¼çÄ¥
¤·¤«¤·¥Ê¥Ó¥¦¥ê¥ÊÃæ¶äÁíºÛ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥í¥·¥¢·Êµ¤¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·5·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ï9.9¡ó¤È¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ú¤Â³¤¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢Ãæ¶ä¤Ï6·î¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò21¡ó¤«¤é20¡ó¤Ë²¼¤²¤¿¤¬¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡¢Ì±¼û¤¬·³¼û¤Ë¤è¤ë°µÇ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Àï»þ²¼¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢·³»ö´ØÏ¢¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¸»º¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¸»º¤Ï¸å²ó¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±¼û¤¬·³¼û¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌ±¼û¤ò»É·ã¤¹¤ëÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±´ÖÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¸»Àô¤¬¶¡µë¸º¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ûÍ×¤ò»É·ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¡µë¤È¼ûÍ×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤µ¤é¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¤ä¶âÍ»¤Ë¶¯¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Ãæ¶ä¤Î¥Ê¥Ó¥¦¥ê¥ÊÁíºÛ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ãæ¶ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê·ÐºÑ±¿±Ä´Ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
Ãæ¶ä¤¬¶âÍ»À¯ºö¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ûÍ×¤ÎÁíÎÌ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÍø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·³¼û¤ÈÌ±¼û¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆâ¼û¤Ë¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤¹¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢·³¼û¤Ë¤À¤±¶¯¤¯¡¢¤Ê¤¤¤·¤ÏÌ±¼û¤Ë¤À¤±¶¯¤¯¡¢¸ú²Ì¤òÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤ë¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëºâÀ¯À¯ºö¤ÎÎÎ°è¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¬·³¼û¤À¤í¤¦¤ÈÌ±¼û¤À¤í¤¦¤È¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÍø²¼¤²¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ê¥Ó¥¦¥ê¥ÊÃæ¶äÁíºÛ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ï·Êµ¤¤Î²áÇ®¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë²á¤®¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¼ÂÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¥í¥·¥¢À¯ÉÜ
·Êµ¤¤ò»É·ã¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌ±¼û¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºÌ±¼û¤ò°µÇ÷¤¹¤ë·³¼û¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¡É¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢·³¼û¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤òÄäÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤«¤é¡¢·³¼û¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ÇÌ±¼û¤ò»É·ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤··ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Îºâ¸»¤¬¡¢º£¤Î¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤Î·ÑÂ³¤À¤«¤é¡¢ºÐÆþ¤ÎÂ¿¤¯¤¬·³»öÈñ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£·³»öÈñ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ºÐÆþ¤¬Áý¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·³»öÈñ°Ê³°¤ÎºÐ½Ð¤òºï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÁýÀÇ¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤À¤·¡¢ÃùÃßÎ¨¤¬Äã¤¤¤¿¤áµ¯ºÄ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£
Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¿¶¤ì¤À¡£Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢60¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ70¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎºÐ½Ð¤Î³ÈÄ¥¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Àï¶É¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÍ¥Àª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¤Ç·èÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÏºÆ¤ÓÄãÌÂ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Ãæ¶ä¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¥Ê¥Ó¥¦¥ê¥ÊÃæ¶äÁíºÛ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¾¤ËºâÀ¯¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì±¼û¤ò°µÇ÷¤¹¤ë·³¼û¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·³¼û¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ÇÌ±¼û¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÃç²ðÌò¡×¤Ë¤Ê¤ëÍ¾ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤
¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åý·×¤Î¿ô»ú¤òÉ½ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿Æ¥íÇÉ¡É¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Î¹â´±¤¬¡¢¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤Ï·Êµ¤¸åÂà¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤É¾²Á¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÃçºÛ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È°Õ¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤·¡¢¼«¤é¤ò²á¾ê¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤«¡¢Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜ²¼¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÃç²ð¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ÏÀµ¤·¤¤¡£
À¯ÉÜ¤ÈÃæ¶ä¤Î·Ê¶·Ç§¼±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤¿Ç§¼±¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£·ÐºÑ¤ÎÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£Âç¶ÉÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥í¥·¥¢¤Ï¤½¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ²á¾ê¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê´ó¹Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÁÈ¿¥¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡Ë
----------
ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢06Ç¯Æ±Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ÉÍ¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢12Ç¯»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á&¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Æþ¼Ò¡£¸½ºß¡¢Ä´ººÉô¤Ë¤Æ²¤½£·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÃ´Åö¡£
----------
¡Ê»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ë