ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢Âà¿¦¶â¡Ö500Ëü±ß¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¢ªÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤¬É¬Í×¡© ÂÐ¾Ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ï¡©
Âà¿¦¶â¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×
Âà¿¦¶â¤ò¼õµë¤¹¤ëºÝ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤¬Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ò·×»»¤·¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌÄ§¼ý¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍâÇ¯¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà¿¦¶â¤Ë¤«¤«¤ë½»Ì±ÀÇ¤ÏÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ç¯¤ËÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¸½Ç¯Ê¬Î¥²ÝÀÇ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î½»Ì±ÀÇ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âà¿¦¶â¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤È¤Ï
Âà¿¦¶â¤ò¼õµë¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Âà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¤¬Ì¤Äó½Ð
¡¦¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¹ç·×¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¦¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¹ç·×¤¬400Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¡¢Ç¯¶â½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¦³¤³°¶ÐÌ³Ê¬¤äÊ£¿ô¤ÎÂà¿¦¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿
Âà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Âà¿¦¶âÁ´³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ20.42¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤Ç¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÀµ¤·¤¤Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Ê§¤¤²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢¸øÅªÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¡Ë¤Î¹ç·×¼ýÆþ¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÄÉ²ÃÇ¼ÉÕ¤ä´ÔÉÕ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â½êÆÀ¤¬400Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤ä»¨½êÆÀ¡¢°ì»þ½êÆÀ¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î½êÆÀ¤Î¹ç·×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ±°ìÇ¯Æâ¤ËÊ£¿ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤é¤ÎÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢³¤³°¶ÐÌ³Ê¬¤ÎÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤êÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë¥±ー¥¹
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·ºÆ½¢¿¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢Å¾¿¦Àè¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¿¦¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ò¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤êÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢1Ç¯´ÖÆ±¤¸¼ýÆþ¤¬Â³¤¯¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½êÆÀÀÇ¤òÊ§¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÊ§¤¤¤¹¤®¤¿½êÆÀÀÇ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦Àè¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Á°¿¦¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ°¿¦¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤¬Àµ¤·¤¯·×»»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âà¿¦½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¿½¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡
Âà¿¦¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¿½¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é°Ê³°¤Î½ñÎà¤âÉ¬Í×¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¦Âà¿¦½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡Ê¶ÐÌ³Àè¤«¤é¸òÉÕ¡Ë
¡¦Âà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¡ÊÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÔÍ×¡Ë
¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡ÊÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¦°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ä´óÉÕ¶â¹µ½ü¤Î¾ÚÌÀ½ñ¡Ê³ºÅö¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ê¤É¡Ë
¡¦´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤Î¾ðÊó
¿½¹ð½ñ¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤ÎÁë¸ý¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£Âà¿¦½êÆÀ¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ÎÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤ËÅ¾µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äó½ÐÊýË¡¤Ï¡¢e-Tax¡¢Í¹Á÷¡¢Áë¸ý¤Ø¤Î»ý»²¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤È±äÂÚÀÇ¤ä²Ã»»ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¡¢ÍâÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¤À¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á³ÎÇ§¤¬É¬Í×
Âà¿¦¶â¤ò¼õµë¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ä¤Û¤«¤Î½êÆÀ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¿½¹ð½ñ¤¬Ì¤Äó½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¹ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½ñÎà¤ò½àÈ÷¤·¤Æ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦¶â¤ò¼õµë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ÎáÏÂ6Ç¯Ê¬ ½êÆÀÀÇµÚ¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼ê°ú¤
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー