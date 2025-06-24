235Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹âµé¼Ö´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¡ª
±ýÇ¯¤Î¹âµé¼ÖÉ÷¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë°ìÉô²þÎÉ¤·¡¢2025Ç¯5·î19Æü¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï235Ëü9500±ß¤«¤é341Ëü6600±ß¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥ì¥È¥íÉ÷¡É¤Ê¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê26Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥í¡¼¥é ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤Î½ãÀµ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡ÊÁÇÃÏ¡¢5Ëü1700±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê2Ëü5300±ß¡Ë¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê1Ëü3200±ß¡Ë¡¢¥ß¥é¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê1Ëü7600±ß¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê2Ëü200±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ëµ±¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ýÇ¯¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡Ê1ÂæÊ¬¡§1Ëü7600±ß¡Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼ÖÆâ¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊÃãÌÚÌÜ¡§2Ëü4200±ß¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥°¥ì¥¤¥ó¡§2Ëü9700±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½Å¸ü´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃãÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃãÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÆÃ¤ËÆâÁõ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¯¥·¡¼´¶¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤É¡¢²Á³Ê¤¬¤â¤¦¾¯¤·¼êº¢¤À¤È½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£