À¯¼£³Ø¼Ô¡¦·¯ÄÍÄ¾Î´»á¤¬¹Í¤¨¤ë¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¡ÖËÌ²¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤´õË¾¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¾®¼¼·½¤µ¤óÁûÆ°¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¡ÈÀäÂÐÅªÄ¹»ÒÁêÂ³À©¡É
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬°ìÌÌ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿Äó¸À¡Ö¹ÄÅý¤Î°ÂÄê ¸½¼Âºö¤ò¡×¡Ê5·î15ÆüÉÕÄ«´©¡Ë¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Îµ¬Äê¤ò²þ¤á¤ë½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤ÎÍÆÇ§¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¯³¦¤Ç¤Ï¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤òÃ´¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¨¡¨¡¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ò´ê¤¦À¯¼£³Ø¼Ô¤Î·¯ÄÍÄ¾Î´»á¤¬¶ÛµÞÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡×Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤â¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ï¡ÖÀäÂÐÅªÄ¹»ÒÁêÂ³À©¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¤Î»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç²óÅú¤·¤¿»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀäÂÐÅªÄ¹»ÒÁêÂ³À©¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ²¤½£²¦¼¼¤âÃË»Ò¤Î¤ß¤«ÃË»ÒÍ¥Àè¤Î²¦°ÌÁêÂ³À©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤Î°Õ¼±¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬À¯¼£¤òÆ°¤«¤·¡¢·ûË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ÆÀäÂÐÅªÄ¹»ÒÁêÂ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1979Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤â¤³¤ì¤ËÊï¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê2013Ç¯¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë²þÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÃË»ÒÍ¥Àè¤ÎÄ¹»ÒÁêÂ³À©¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Î¶ìÆñ¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿°Õ¼±¤«¤é²¦¼¼¤È¹ñÌ±¤Îµ÷Î¥¤¬¡È²ÈÂ²¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¶á¤¤²¤½£¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤Þ¤À¼å¤¯¡¢¹Ä¼¼Â¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë°¦»ÒÅ·¹Ä¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÁ°¤ÈÀï¸å¤Ç¶ËÃ¼¤«¤é¶ËÃ¼¤Ë¿¶¤ì¤¿Îò»Ë¶µ°é¤ÎÌäÂê¤ä¡¢µÜÆâÄ£¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÉÔÂ¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤¬Å·¹Ä¤ä¹Ä¼¼¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÈâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Ä¼¼ÅµÈÏÂè12¾ò¡Ö¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¡×¤Îµ¬Äê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£º£¸å¡¢½÷À¹ÄÂ²¤È·ëº§¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ë²þ¤á¤ì¤Ð¡¢·ëº§Á°¤Ë¸·³Ê¤ÊÄ´ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¼Â¾å¤Î°ìÉ×°ìÉØÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀµÅ·¹Ä°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ä°Ì¤ÎÃË·ÏÃË»Ò·Ñ¾µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤«¤Ï¡¢²¤½£¤Î»öÎã¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÅ·¹Ä¤Ëµá¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤Ê¤é¡¢º£¤³¤½À¼¤ò¾å¤²¤Æ¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÆüËÜ¤Ï2600Ç¯Â³¤¯ËüÀ¤°ì·Ï¤À¤«¤éÆÃ¼ì¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤Ï¡¢Îò»ËÅª»ö¼Â¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÀ®Î©¤·¤¿ÌÀ¼£°Ê¹ß¤ÎÅ·¹ÄÀ©¤Ï²¤½£¤ÎÎ©·û·¯¼çÀ©¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ËÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£Àï¸å·ûË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ§¼±¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¸½¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ÎÉÔÈ÷¤äÅ·¹Ä¤Î¸øÌ³¤Î¤¢¤êÊý¡¢¹ñÌ±¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤â¼«¤º¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
·¯ÄÍÄ¾Î´¡Ê¤¤ß¤Å¤«¡¦¤Ê¤ª¤¿¤«¡Ë¡¿1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¶ðß·Âç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¶µ¼ø¡£¡ØÎ©·û·¯¼çÀ©¤Î¸½ºß¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯6·î27Æü¡¦7·î4Æü¹æ