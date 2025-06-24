¹¾äÆÍµÆà¡¢¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡½÷¿À´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë
¡¡2023Ç¯¤ËSKE48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹¾äÆÍµÆà¤¬¡¢24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷¿À´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¹¾äÆÍµÆà
¡¡8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢Àè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£Æ±»ï¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¢½÷¿À´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¾®Æü¸þ·ë°á¡¢¤Ä¤ó¤³¡¢¿·ÅÄÈÞÆà¡¢¾®³Þ¸¶ºÚÇµ¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷¿À´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¹¾äÆÍµÆà
¡¡8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢Àè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£Æ±»ï¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¢½÷¿À´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¾®Æü¸þ·ë°á¡¢¤Ä¤ó¤³¡¢¿·ÅÄÈÞÆà¡¢¾®³Þ¸¶ºÚÇµ¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£