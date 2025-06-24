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1 https://www.fujimediahd.co.jp/ir/s_information.html¡¡»²¾È¡£
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5 https://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20230301_archive/dzktp0/140120230227518452.pdf »²¾È¡£
6 https://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/meeting/t84/ogms84.pdf¡¡»²¾È¡£
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10 https://www.daltoninvestments.co.jp/news/20250601¡¡»²¾È¡£
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