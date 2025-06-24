µíÅçÏÂÉ§»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡È10.19¡ÉÈëÏÃ¡Ö·É±ó¤·¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©¡×¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ø¤Î¾×·â¥È¥ì¡¼¥É¡Ä±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡Ö¥Ð¥«¥â¥ó!!¡×À±Ìî´ÆÆÄ¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤Ò¤È¸À
¥×¥íÌîµå¤Ë°ÎÂç¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¡¢ÅÁÀâ¤ò紱¸÷ÏÂÉ×¤¬°ú¤½Ð¤¹¡Ø¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡Ù¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤Îº¢¤Î¥×¥íÌîµå¡É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡ª
¹â¹»»þÂå¤ÏÏ²¾¦¹â¹»¡Ê¸½¡¦ÂçÂÎÂçÏ²¾¦¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡È¥É¥«¥Ù¥ó¡É¹áÀî¿¹Ô»á¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½àÍ¥¾¡¡¢²Æ¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿µíÅçÏÂÉ§»á¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤ËÃæÆü¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ç¼ç¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»53¾¡126¥»¡¼¥Ö¡£ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê1²ó¡£¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ÇÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿Æ¬Ç¾ÇÉ±¦ÏÓ¤ËÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÃæÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤¸¤óÂÓ¤¬¿¤Ó¤ÆÃÂÀ¸!?
ÆÁ¸÷¡§
µíÅç¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Åê¤²¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µíÅç¡§
¤Ï¤¤¡£1Ç¯ÌÜ¤âÅê¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Êµå¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê»Ø¤¬Ã»¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤à¤È°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
Íî¤Á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤¬´Ë¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö»Ø¤Î¸Ô¤òÀÚ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤éÄË¤½¤¦¤ä¤«¤é¤ä¤á¤È¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç¡§
¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ø¤Î¤·¤ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡£Ìîµå¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¼ð¤ì¤Æ»Ø¤¬¶Ê¤¬¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÆó·³¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ð¤ì¤¬¤Ò¤¤¤¿¤é´ØÀá¤¬¥°¥Ë¥ã¥°¥Ë¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¸¤óÂÓ¤¬¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¨¡¼¤Ã¡£
µíÅç¡§
ËÍ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤à¤È¡¢¶´¤ó¤Ç¤ëÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç»Ø¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¡¢»Ø¤Î¸Ô¤¬¥°¥Ë¥ã¥°¥Ë¥ã¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ø¤Î¸Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¨¤¯¤Ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤À¡£¤¨¤¯¤Ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µíÅç¡§
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç»Ø¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ñ¥Ã¤ÆÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇºÍÇ½³«²Ö¡Ä½é¤á¤Æ¤Î¡ÖÍ¥¾¡¡×
ÆÁ¸÷¡§
3Ç¯ÌÜ¤Ë¡ÖÍÞ¤¨¤ò¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¤ËÀèÈ¯¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¶áÆ£¡ÊÄçÍº¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÅÙ¶»¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç»á¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î1982Ç¯¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¡£53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡4ÇÔ17¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.40¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÃæÆü8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
ËÉ¸æÎ¨1.40¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡£
µíÅç¡§
1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤Ê¤¢¤«¤ó»þÂå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÃæÆü¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¾¡¤ÎÌ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
µíÅç¡§
Í¥¾¡¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ21ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ªÍ¥¾¡¤·¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¤Ç¥»¡¼¥ÖµÏ¿¤òÈò¤±¤¿!?
¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î1983Ç¯¤ÏÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿µíÅç»á¡£37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á9»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë10¾¡8ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
µíÅç¡§
¤¢¤ÎÇ¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÖÀèÈ¯¤·¤í¡×¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤í¡×¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¤ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿¤êË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç2·å¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µåÃÄ¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö½ã¿è¤ËÀèÈ¯¤Ç2·å¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é10¾¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤Ï¤¤¡£¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤«¡£ººÄê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
µíÅç¡§
µëÎÁ¤¬Á´Á³¾å¤¬¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢4Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢Ã¯¤«¤é¤âÊ¸¶ç¤ÎÉÕ¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤Î¸À¤¤ÃÍ¤Ç¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢5Ç¯ÌÜ¤¬29¥»¡¼¥Ö¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢µíÅç»á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡6ÇÔ29¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.74¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
µíÅç¡§
¤½¤Î¤È¤¤ÎÆüËÜµÏ¿¤¬30¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
ËÍ¤Ï¤â¤¦1»î¹ç½Ð¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç¡§
²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¤Ç29¥»¡¼¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â29¥»¡¼¥Ö¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ËÅù¤·¤¤¡£·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ì¤Ç¡¢0¤¬3¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿ÏÃ¡¢800¡Á900Ëü±ß¤«¤é4000Ëü±ß¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¡¢¤½¤Î¤È¤23ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
²¶¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Â´¶¤¬¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï²¦¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À7000Ëü±ß¤È¤«¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤ë¤È¤¤«¤Ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¶¤ÎÇ¯Êð¤ò1¥«·î¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ë¹½ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
µíÅç»á¤È¤Î»³ËÜ¹ÀÆó»á¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï33ÂÇ¿ô12°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨3³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢9»°¿¶¤À¡£
µíÅç¡§
¹Åç¤Ë¤ÏÊÊ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¤È¤¡¢Äã¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤¿¸å¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢³ÎÇ§¤ÇÌÜ¤¬²¼¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¹Åç¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤Ê¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤¬¸«ÇË¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¥Û¡¼¥à¤ÇÀ±Ìî´ÆÆÄ¡Ö¥Ð¥«¥â¥ó!!¡×
ÃæÆü¤Ç¼çÎÏ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µíÅç»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1986Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£¸ò´¹Áê¼ê¤Ï»°´§²¦¤Ë3ÅÙµ±¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¤Ç¡¢ÃæÆü¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤ÏµíÅç»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾åÀîÀ¿Æó»á¡¢Ê¿¾ÂÄêÀ²»á¡¢·¬ÅÄÌÐ»á¤Î4¿Í¡£4ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£À±ÌîÀç°ì»á¤¬ÃæÆü¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
1986Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
µíÅç¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤è¤·¡¢´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µíÅç¡§
¤¿¤À¡¢ËÍ¤â´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ËÍî¹ç¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÆü¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁË»ß¤¹¤ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µð¿Í¤Ë¼è¤é¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤«¡¢Å·Íý¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤À¡£
µíÅç¡§
ËÍ¤â¹â¹»¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¡Ä¡£
Åìµþ¤Ø¹Ô¤¯¿·´´Àþ¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢·Ù»¡¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¥°¥Ã¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤ÎÃæ¤ò¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÏÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤âÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¨¤¨¡¢¤¨¤¨¡£
µíÅç¡§
¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤ä¤«¤é¡¢°ì²óÅÜ¤é¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÍî¹ç¤µ¤ó¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¹¤´¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç¡§
¤½¤·¤¿¤é¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¿·´´Àþ¤Î¥É¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥Ð¥«¥â¥ó!!¡×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¤¤ä¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Þ¤¹¤Í¡£
µíÅç¡§
¡Ö¥Ð¥«¥â¥ó!!¡×¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ì¤ÇËÍ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤·¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤Ç¤â¡¢¶»¤Ë¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µíÅç¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿1987Ç¯¡¢µíÅç»á¤Ï41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ24¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.29¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
Íî¹ç¤µ¤ó¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4ÂÐ1¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤«1¿Í¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ð4¿ÍÁ´°÷¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤Ï»°´§²¦¤ä¤«¤éÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È÷¤ï¤ì¤Ð¡Ä¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁÀâ¤Î¡Ö10.19¡× °úÂà¤¹¤ëÍüÅÄ»á¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé
1988Ç¯10·î19Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÂÐ¶áÅ´¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤À¡£¶áÅ´¤¬Ï¢¾¡¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¾Éð¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ï8²óÉ½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤9²óÉ½¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¶áÅ´¤¬4ÂÐ3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¢Âè2»î¹ç¤Ï±äÄ¹10²ó4ÂÐ4¤Î»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¶áÅ´¤Ï¤¢¤È1Êâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¡Ö10.19¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡£
µíÅç¡§
¶áÅ´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤éÀ¾Éð¤¬Í¥¾¡¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¶áÅ´¤¬Í¥¾¡¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â°¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö°¼Ô¤Ï°¼Ô¤Ê¤ê¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÏ¤ò½Ð¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
µíÅç»á¤ÏÂè1»î¹ç¤Î9²óÉ½1¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¡¢3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÎëÌÚµ®µ×»á¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ç2¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¶áÅ´¤ÏÍüÅÄ¾»¹§»á¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
µíÅç¡§
ÍüÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Ç°úÂà¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¹¥È¤ÎÂÇÀÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢°ìÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·É±ó¤·¤ÆÎÝ¤òËä¤á¤Æ¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤ÄÅ´Â§¤Ê¤é¤½¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ö²¶¤¬¤³¤³¤ÇÍüÅÄ¤µ¤ó¤ò·É±ó¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¹â¹»»þÂå¤ÎµíÅç¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
µíÅç¡§
ÍüÅÄ¤µ¤ó¤â°úÂà¤¹¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢»×¤¤¤¤ê¾¡Éé¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥¦¥È¤ä¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ç¤¨¤¨¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°¤ò¸«¤»¤È¤¤¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤¿¡£¥¬¥·¥ã¥Ã¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤è¤·¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç1ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤«¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
µíÅç¡§
¤Ï¤¤¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Éé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÖÂè2Àï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç¡§
¡ÖÊü±Ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤ò²¶¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡£ÉáÃÊ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ê¤ó¤«Æþ¤Ã¤Æ¤±¤¨¤Ø¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÁ¸÷¡§
¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ë¶É°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Âè2»î¹ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ï´ØÅì¤Ç30.9¡ó¡¢´ØÀ¾¤Ç46.7¡ó¤È¤¤¤¦¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ã°ÛÅª¤Ê»ëÄ°Î¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ËÎÉÉô½¨µ±»á¡Ö¤Ê¤¼157km/h¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ÆÁ¸÷¡§
¥í¥Ã¥Æ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¾®µÜ»³¡Ê¸ç¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢°ËÎÉÉô¡Ê½¨µ±¡Ë¤µ¤ó¤¬µíÅç¤µ¤ó¤òÊé¤Ã¤Æ¡¢µíÅç¤µ¤ó¤¬½õ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
µíÅç¡§
ËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÏÆþÃÄ¤òÃÇ¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤â¤Î¤Ï¤¨¤¨¤±¤ÉÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®µÜ»³¤Ê¤ó¤«¤Ï2Ï²¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢2Ï²¤ÇÁá°ðÅÄ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µíÅç¡§
¤Ï¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥·¡Ý¥º¥ó¤¬25ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö1¡Á2Ç¯¤«¤±¤ÆÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤è¡£¤â¤¦25ºÐ¤ä¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ÈÇòÀï¤Ç¥Ý¥í¥Ý¥í¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¤¨¤è¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¨¤¨¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
°ËÎÉÉô¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ËÎÉÉô¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¦¥·¤µ¤ó¤Î135km/h¤¬ÍÞ¤¨¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Î157 km/h¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¨¤¨¤è¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢0¾¡6ÇÔ¤¯¤é¤¤¤«¤é8¾¡7ÇÔ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤«¤é¥Õ¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
µíÅç¡§
¥³¥ß¡Ê¾®µÜ»³»á¡Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·°ËÎÉÉô¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¤ä¤Ä¤â¶µ¤¨¤¿¤ä¤Ä¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÊÌ¤Ë²¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µíÅç¡§
¤Á¤ã¤ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÌîµå¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
µíÅç»á¤Ï1990Ç¯¤«¤é·ì¹Ô¾ã³²¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢1993Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
32ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µíÅç¡§
FA¤Î¸¢Íø¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£FA¤Ç¼ê¤òµó¤²¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«ºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö5¾¡¤È¤«3¾¡¤·¤«¤Ç¤±¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡¢FA¤Ç¼ê¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤ä¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êFA¤Ç¹Ô¤¯¸Â¤ê¤Ï¡¢10¾¡¤Ê¤¤¤·20¥»¡¼¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÄã¤Î¥Î¥ë¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢32ºÐ¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥×¥í¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¿¼¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬µíÅçÏÂÉ§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï²þ¤á¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
µíÅç¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡× 25/5/13¤è¤ê¡Ë