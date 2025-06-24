²¤½£²¦¼ÔPSG¡¢¼ó°Ì¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡T¿Ê½Ð¡ª¡¡¡ÈÍ½ÁÛ³°¡É¤Î¥¯¥ô¥¡¥éÃÆ¡õ¥Ï¥¥ßÄÉ²ÃÅÀ¤Ç¥·¥¢¥È¥ë·âÇË
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡¦¥°¥ë¡¼¥×BÂè3Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö6·î14Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿32¥Á¡¼¥àÀ©¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ªÀá¤ËÆÍÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¤ÈPSG¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê¤à2¤Ä¤ÎÏÈ¤ò·ü¤±¤ÆºÇ½ª·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¤Ï2022¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCONCACAF¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡§CONCACAF¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÀ©¤·¤Æº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àá¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´Áê¼ê¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢19Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¤â¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë1¡Ý3¤ÈÏ¢ÇÔ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¹õÀ±¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£º£Àá¤ò¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëPSG¤Ï¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¼¡²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤È¤·¤Æ»²Àï¡£15Æü¤ÎÂè1Àá¤Ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÁê¼ê¤Ë4¡Ý0¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢19Æü¤ÎÁ°Àá¤Ï¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ò¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤Î¡Ø¥ë¡¼¥á¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éPSG¤¬¹¶¤á¹þ¤à¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â35Ê¬¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î½³¤Ã¤¿±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬È¿±þ¡£¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇPSG¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞPSG¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢66Ê¬¤Ë¤ÏPSG¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤¬´°·ë¡£¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤¬»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢Ãæ±û¤ØÁ÷¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¡É¤Î·Á¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢PSG¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢PSG¤â´Þ¤á¤¿3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÀ®ÀÓ¤â1¾¡1ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£1°Ì¤¬PSG¡¢2°Ì¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡¢3°Ì¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÈ´¤±¤ò·è¤á¤¿PSG¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Î2°ÌÄÌ²á¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡¡0¡Ý2¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡66Ê¬¡¡¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö6·î14Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿32¥Á¡¼¥àÀ©¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ªÀá¤ËÆÍÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¤ÈPSG¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê¤à2¤Ä¤ÎÏÈ¤ò·ü¤±¤ÆºÇ½ª·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëPSG¤Ï¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¼¡²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤È¤·¤Æ»²Àï¡£15Æü¤ÎÂè1Àá¤Ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÁê¼ê¤Ë4¡Ý0¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢19Æü¤ÎÁ°Àá¤Ï¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ò¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤Î¡Ø¥ë¡¼¥á¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éPSG¤¬¹¶¤á¹þ¤à¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â35Ê¬¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î½³¤Ã¤¿±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬È¿±þ¡£¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇPSG¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞPSG¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢66Ê¬¤Ë¤ÏPSG¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤¬´°·ë¡£¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤¬»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢Ãæ±û¤ØÁ÷¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¡É¤Î·Á¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢PSG¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢PSG¤â´Þ¤á¤¿3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÀ®ÀÓ¤â1¾¡1ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£1°Ì¤¬PSG¡¢2°Ì¤¬¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡¢3°Ì¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÈ´¤±¤ò·è¤á¤¿PSG¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Î2°ÌÄÌ²á¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡¡0¡Ý2¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡66Ê¬¡¡¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥Ï¥¥ß¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÄÉ²ÃÅÀ
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 23, 2025
⚽️¥´¡¼¥ë (66:02)
👟Achraf Hakimi
🆚Seattle Sounders vs Paris Saint-Germain
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ
🆓DAZN¤ÇÁ´63»î¹çÌµÎÁÇÛ¿®
#FIFACWC #TakeItToTheWorld #DAZN pic.twitter.com/afFHbnOGpt