IOC²ñÄ¹¤Ë½é¤Î½÷À½¢Ç¤¡¡°ú¤·Ñ¤®¼°¹Ô¤ï¤ì¤ë
IOC¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î²ñÄ¹¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤¬23Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12Ç¯´ÖIOC¤òÎ¨¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨½Ð¿È¤Î¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¿·²ñÄ¹¡§
¤³¤ÎÎ¹¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÊâ¤á¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
23Æü¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤À¡£Èà½÷¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç´õË¾¤ÎÅôÂæ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡¢½÷»ÒÇØ±Ë¤®¤Ç2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IOC¤Î²ñÄ¹¤Ë½÷À¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢²¤ÊÆ½Ð¿È¼Ô°Ê³°¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤º¤ì¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ç¤´ü¤Ï8Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£