¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×Âè4´ü¤¬7·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª ÉñÂæ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ø¡Ú#²Æ¥¢¥Ë¥á2025¡Û¥Çー¥È¤òÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«Ãæ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×Âè4´ü¤¬¡¢MBS¡¦TBS¡¦BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤Æ7·î4Æü¿¼Ìë2»þ23Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÂ®ÇÛ¿®¤ÏDMM TV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ7·î1Æü22»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈ3Æü´ÖÀè¹Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÅçÎéÍù»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¸¶ºî¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÈà½÷¡Ê¥ì¥ó¥«¥Î¡Ë¡¦¿å¸¶ÀéÄá¤È¥À¥á¥À¥áÂç³ØÀ¸¡¦ÌÚ¥Î²¼ÏÂÌé¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè4´ü¤ÏÏÂÌé¤¬ÀéÄá¤Ø¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤ò·è¤á¤ë°ìÊý¡¢Èà½÷(²¾)¤ÎÎÜ²Æ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®°ËâÅª¤Ê¸µ¥«¥Î¡¦¼·³¤ËãÈþ¤¬ÀéÄá¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿OP¥Æー¥Þ¤ÏClariS¡ÖUmitsuki¡×¡¢ED¥Æー¥Þ¤Ï¥êー¥¬¥ë¥ê¥êー¡Ö¤Ü¤¯¤Î¥Ù¥¬¡×¤Ë·èÄê¡£¡ÈÈà½÷¤¿¤Á¡É¤È¤Î¥Çー¥È¥·ー¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Çー¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ Âè4´ü¡×¾ÜºÙ
¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§7·î4Æü¤è¤êËè½µ¶âÍËÆü¿¼Ìë2»þ23Ê¬～
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§MBS¡¦TBS¡¦BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«
¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§DMM TV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ7·î1Æü22»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈ3Æü´ÖÀè¹Ô¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
¢¢¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ Âè4´ü¡×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¥Úー¥¸¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè4´ü¥Æ¥£¥¶ーPV¡Û ¡Ú¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ Âè4´ü¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¶Á¿²ÄÎù¤Ê¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡ÉÈà½÷¡Ê¥ì¥ó¥«¥Î¡Ë¡¦¿å¸¶ÀéÄá¤Î¤³¤È¤ò
²ÈÂ²¤Ë¤âÍ§¿Í¤Ë¤â¡ÈËÜÅö¡É¤ÎÈà½÷¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢
¥À¥á¥À¥áÂç³ØÀ¸¡¦ÌÚ¥Î²¼ÏÂÌé¡£
±³¤À¤È¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Èµ¶¤ê¡É¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ëÏÂÌé¤Ï¡¢
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢
¼¡Âè¤ËÀéÄá¤Ø¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
±Ç²èÀ©ºî¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌµ»öÀ®¸ù¤µ¤»¡¢
¤Ä¤¤¤ËÏÂÌé¤ÏÀéÄá¤Ø¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤ò·è¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤ä¤ä¶¯°ú¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÈà½÷(²¾)¡¦¹¹²ÊÎÜ²Æ¤¬¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¶ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÂÌé¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂÌé¤ÈÀéÄá¤Î¡ÈËÜÅö¡É¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¾®°ËâÅª¤Ê¸µ¥«¥Î¡¦¼·³¤ËãÈþ¤¬
ÀéÄá¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡ª¡©
¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Êª¸ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ø¡ª¡ª
¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿ÏÂÌé¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÈà½÷¤¬¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡ª¡©
(C)µÜÅçÎéÍù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ2025