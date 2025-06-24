¥ì¥¤¥Ë¡¢Yura·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¤¬ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡õ¥é¥¦ー¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ
¡¡¥ì¥¤¥Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖSpiral feat. Yura¡×¤¬¡¢7·î10Æü22»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤¬7·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¤¬¹ÎÄê¤¹¤ë¡È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÂº¤µ¡É¡¡»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡Ë
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¡¢¡ØÃë´é¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ²È °æ¾åÍ³Èþ»Ò¤È±é½Ð²È À¾Ã«¹°¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¼ç±é ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤È¥é¥¦ー¥ë¡ÊSnow Man¡Ë¤Î½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾Ì¾¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Yura¤ò·Þ¤¨¤¿ÃË½÷¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Êº®ÆÙ¤È¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¸÷¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Îø¤¹¤ë2¿Í¤¬ÍýÀ¤È¾×Æ°¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¤è¤êËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌ·½â¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°¦¤·¤¤¤À¤±¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡¢Í¥¤·¤¯¾ð´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¤¥Ë¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢Yura¤ÎÀ¼¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤ÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ì¥¤¥Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ³Ú¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î°ì¶Ú¤Î¸÷¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó±é¤¸¤ë°¦¼Â¡¢¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥«¥ò¥ë¤Î 2 ¿Í¤Î´Ø·¸¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢Yura ¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Yura¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥¤¥Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥Ë¤µ¤ó¤¬´¶¾ðË¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ïー¥â¥Ëー¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØºÌ¤ë¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë