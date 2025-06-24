¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÃæÂô¸µµª¡¢¥¹¥¤¥«¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡¡È¿Â§µé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»¨»ï¡ÖRay¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë8·î¹æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥¤¥«¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡ÃæÂô¸µµª¤Î¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃæÂô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄï¡¢Àé¿ÒÌò¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢¡È¹ñÌ±¤ÎÄï¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü23Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î»¨»ïRay8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢Ä«¥É¥é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÃÊÃå¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂô¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÄÅ·»È¤Ç¤¹¤«¡©µ¢Âð¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¤¥«¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¸µµª¤¯¤ó¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀé¿Ò¤¯¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµª¤¯¤ó¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤Æ ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂô¸µµª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷motoki.nakazawa_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡ÃæÂô¸µµª¤Î¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃæÂô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄï¡¢Àé¿ÒÌò¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢¡È¹ñÌ±¤ÎÄï¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂô¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÄÅ·»È¤Ç¤¹¤«¡©µ¢Âð¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¤¥«¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¸µµª¤¯¤ó¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀé¿Ò¤¯¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµª¤¯¤ó¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤Æ ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂô¸µµª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷motoki.nakazawa_¡Ë