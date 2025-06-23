¥Ð¥ª ¥Ð¥ª ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤«¤éÇ·¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡ÖMEOW¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥Ð¥ª ¥Ð¥ª ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¡ÊBAO BAO ISSEY MIYAKE¡Ë¡×¤¬¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡ÖMEOW¡×¤ò7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ª ¥Ð¥ª ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤ÎÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î·×2·¿¤òÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼ÁÇºà¤Îº¸±¦¤ËÆ°¤¯ÌÜ¤È¿¬Èø¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡ß¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡ß¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯Ã±¿§¤Î4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬6Ëü3800±ß¡¢¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬4Ëü7300±ß¡£
¢£¥Ð¥ª ¥Ð¥ª ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢