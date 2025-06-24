¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¡ÈÀéÌÀ¡É¾®Àôº£Æü»Ò¡õ¡ÈÏÂÊ¿¡ÉÃæ°æµ®°ì¡¢Ì¤Íè¤ÎÌóÂ«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆó¿Í¤é¤·¤¤·ëÏÀ¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀéÌÀ¡Ê¾®Àô¡Ë¤ÈÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æ¡Ë¤¬Ì¤Íè¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤é¤·¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¤ï¤¡¤³¤Î´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé¼¡¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÎø¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡¡¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿ÀéÌÀ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷Ãæ¡£°ìÊý¤ÎÏÂÊ¿¤Ï¡¢³ùÁÒ»ÔÉû»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡£ÀéÌÀ¤ÏÏÂÊ¿¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤ÆÄí¤ÇÈÕ¼à¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÀéÌÀ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ¥¿ì¤·¤¿ÏÂÊ¿¤¬¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£ÀéÌÀ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âÏÂÊ¿¤Ï¡Ö¤Ø¤§¡ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÏÏÂÊ¿¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤µ¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÊ¿¤â¡¢ÀéÌÀ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦´¶¡£ÀéÌÀ¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£´î¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¡Ö1¤Ä¡¢ÌóÂ«¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¿´¤¬²ò¤±¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£Â³¤±¤ÆÏÂÊ¿¤¬¡Öµ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ëÊë¤é¤·¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀéÌÀ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÌ¤Ë¡¢¤¤¡Ä¤¤¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤é¤·¤¤·ëÏÀ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¤ï¤¡¤³¤Î´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Á°¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¼«Á³¤È»×¤¨¤ëËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¥í¥¹¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé¼¡¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÎø¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡¡¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿ÀéÌÀ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷Ãæ¡£°ìÊý¤ÎÏÂÊ¿¤Ï¡¢³ùÁÒ»ÔÉû»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÏÏÂÊ¿¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤µ¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÊ¿¤â¡¢ÀéÌÀ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦´¶¡£ÀéÌÀ¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£´î¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¡Ö1¤Ä¡¢ÌóÂ«¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¿´¤¬²ò¤±¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£Â³¤±¤ÆÏÂÊ¿¤¬¡Öµ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ëÊë¤é¤·¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀéÌÀ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÌ¤Ë¡¢¤¤¡Ä¤¤¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤é¤·¤¤·ëÏÀ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¤ï¤¡¤³¤Î´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£
¡¡ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Á°¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¼«Á³¤È»×¤¨¤ëËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¥í¥¹¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£