É¸¼±±£¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¥Ú¥¤¥ó¥È¾Ã¤¨¤Æ¤ë¤·¡ª¡¡¡Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¤·¤¿¤Î¤ÏÆ»Ï©Â¦¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¾ì¹ç¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Æ»Ï©Â¦¤ÎÌäÂê¤Ç±¿Å¾¼Ô¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£À°È÷ÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Î´ÉÍýÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Â»³²¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¢£Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÄÊÌÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë
ÌÀ¤é¤«¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ãÈ¿¤ä»ö¸Î¤ÏÃ¯¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡Æ»Ï©¹©»ö¤ä·ÐÇ¯Îô²½¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¸¼±¤äÉ¸¼¨¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ»Ï©Â¦¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¤ÏÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Î´ÉÍýÉÔÂ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¡¡Æ»Ï©¤ÎÀþ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹õÅÉ¤ê¤·¤¿Àþ¤ÎÅÉÁõ¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÄÌ¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æºï¤é¤ì²áµî¤ÎÀþ¤¬É½¤ì¤¿¤ê¡¢É¸¼±¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤Ç¤ÏÆü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁáµÞ¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»Ï©¤ò´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ËÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±þµÞ½èÃÖ¤Î¤ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¡¢Æ»Ï©¤Î½¤Á¶¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñÆ»¤ä¸©Æ»¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¡ÊÆ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¡Ë¤Ë¤è¤ê¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñ²ÈÇå½þË¡¤Ë¤è¤ê¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ç¹ñ¤òÁê¼ê¤ËÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¹ñÆ»¤ä¸©Æ»¤Ê¤É¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¡¢¤Ä¤Þ¤êÆ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ²ÈÇå½þË¡¤Ë¤è¤ê¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñ²ÈÇå½þË¡ Âè2¾ò¡Û
¡¡Æ»Ï©¡¢²ÏÀî¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø¤Î±ÄÂ¤Êª¤ÎÀßÃÖËô¤Ï´ÉÍý¤ËàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤ËÂ»³²¤òÀ¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹ñËô¤Ï¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÇå½þ¤¹¤ëÀÕ¤ËÇ¤¤º¤ë
¡¡¾åµ¤ËµºÜ¤·¤¿¾òÊ¸¤«¤é¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ»Ï©¤ËàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤òÇå½þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÄÊÌÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÎã¤´¤È¤ËºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ñ²ÈÇå½þË¡ Âè2¾ò¤Ë½¾¤¤¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤ËÂ»³²Çå½þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö°Æ¤´¤È¸ÄÊÌÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Æ»Ï©´ÉÍý¤ÎàìáÓ¤òÇ§¤á¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¸¼±¤äÉ¸¼¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌÊó¤·¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¡Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂ»½ý¡¦¸Î¾ã¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Æ»Ï©¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Â»½ý¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢Æ»Ï©¶ÛµÞ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö#9910¡×¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Æ»Ï©¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ»Ï©¶ÛµÞ¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤Î±ø¤ì¡ÊÌý¤äÅÚº½¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ÎÂ»½ý¡¢Ï©ÌÌ¤Î·ê¥Ü¥³¡¦ÃÊº¹¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÍî²¼Êª¡¢É¸¼±¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ»Ï©¤Î°Û¾õ¤ò24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ»Ï©¤äÉ¸¼±¤Ê¤É¤¬Â»½ý¡¦ÇËÂ»¡¦±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö#9910¡×¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£