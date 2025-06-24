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Babak Jalali¡¿1978Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü½»¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç±Ç²èºî¤ê¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢½éÄ¹ÊÔ¡ØFrontier Blues¡Ù¡Ê09¡Ë¤òÈ¯É½¡£¡ØRadio Dreams¡Ù¡Ê16¡Ë¤ËÂ³¤¯Ä¹ÊÔ3ºîÌÜ¡ØLand¡Ù¡Ê18¡Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
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