ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬ËÜ²»ÅÇÏª¡¢Á´42¿ÍÍîÁª¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¡×ÅÔµÄÁª¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×
ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS¡×¤ËÅÐ¾ì¡£22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅÔµÄÁª¤ò½ª¤¨¡¢Î©¸õÊä¼ÔÁ´42¿Í¤¬ÍîÁª¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¹¤¼ê¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÇÆ±¶É·Ï¡Önews zero¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æµ®É§¤¬Ì³¤á¤¿¡£Æ£°æ¤«¤éÁ´42¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿É¼¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È41Ëü¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÅÔÌ±¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÅÞ¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ï¤º¤«5¥«·î¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Á´42¿Í¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬ÍîÁª¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤À¤Ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¸øÊç¤·¤¿1128¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢3²ó¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÏYouTube¤Ç50ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢10Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤òÃ£À®¤¹¤ëÆ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£SNSÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ìÄêÄøÅÙ°Ê¾å¡¢ÁêÅö¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤Î°ìÉô¤Ï23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Önews zero¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£