¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÃ¸¿§¡Û¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¸«¤¨¡ª 40¡¦50Âå¤¬»÷¹ç¤¦♡¡Ö¾åÉÊ¥Ü¥È¥à¥¹¡×
Í¥¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¡ÖÃ¸¿§¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤«¤é¡¢40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦Ã¸¿§¤Î¡Ö¾åÉÊ¥Ü¥È¥à¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤¬¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¸«¤¨¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î1·³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥éÄ¶¤¨¡ª ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾åÉÊ¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö7DT¥·¥Õ¥©BOX¥×¥ê¥Ä86¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥×¥êー¥Ä¤¬¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¹¡£¿þ¤Ï¥×¥êー¥Ä¤¬¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹â¸«¤¨¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¤·¤¿@naco_rooms¤µ¤ó¤â¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¤ÎÆ©¤±ËÉ»ß¤Ë¥µ¥Æ¥óÄ´¤ÎÎ¢ÃÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç1969±ß¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤ÈÂçËþÂ¡£
¾åÉÊ¤«¤ÄÂç¿Í²Ä°¦¤¤Ã¸¿§¥³ー¥Ç
Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤Ã¸¿§¥³ー¥Ç¡£½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥×¥êー¥Ä¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¡£¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@naco_rooms¤µ¤ó¤â¡Ö¥í¥´T¤ä¥Ç¥Ë¥¸¥ã¥±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÃ¸¿§¥³ー¥Ç¤Ë¤âÃå²ó¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£
³Ú¤Á¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥µ¥ó¥ÉW¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¡£¥³¥Ã¥È¥ó¡¦Ëã¡¦¥ìー¥è¥ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Û¤ó¤Î¤êÉ½ÌÌ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£@naco_rooms¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á¥³ー¥Ç¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Îµ¢¤ê¤ËÀü¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àü¤¿´ÃÏ¤â³Ú¤Á¤ó¤½¤¦¡£
¤³¤Î²Æ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
Ã¸¿§¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä°Ê³°¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¥ì¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¤ä¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@naco_roomsÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i