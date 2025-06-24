¡Úµå±ãÃæ´ÖÈ¯É½ºÇ½ª²ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ¤¬64ËüÄ¶¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¡¿·¿Í¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝ¤ÈÀ¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤Î½ç°Ì¤Ï¡©
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï23Æü¡¢7·î23Æü¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½ºÇ½ª²ó¤ÎÅêÉ¼¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÉ¼¿ô¤Ï³°Ìî¼êÉôÌç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤Ç644,537É¼¡£2°Ì¤È20ËüÉ¼°Ê¾å¤âº¹¤òÉÕ¤±Æ²¡¹¤È¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤ÏÂè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¤ÇÍ··â¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÁª¼ê¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¡¢409,044É¼¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¹Ìó3ËüÉ¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿³°Ìî¼êÉôÌç3°Ì¤À¤Ã¤¿À¾Éð¤ÎÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º3°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢330,295É¼¡£³°Ìî¼ê¤Ï3¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÁª½Ð·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß4°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî·½ÂÀÁª¼ê¤ËÌó4ËüÉ¼º¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î16Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ï6·î22Æü¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡Ê°¸ÀèÅþÃåÊ¬Í¸ú¡Ë¤³¤³¤Þ¤Ç3000ËüÉ¼°Ê¾å¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦°Ê²¼¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÆÉôÌç¤Î¾å°ÌÁª¼ê(6·î23Æü»þÅÀ)
¡ÚÀèÈ¯Åê¼ê¡Û
1°Ì µÜ¾ëÂçÌï(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)300,666É¼
2°Ì º£°æÃ£Ìé(À¾Éð)288,419É¼
3°Ì °ËÆ£Âç³¤(ÆüËÜ¥Ï¥à)184,287É¼
¡ÚÃæ·ÑÅê¼ê¡Û
1°Ì ¹ÃÈåÌî±û(À¾Éð)305,308É¼
2°Ì ¾¾ËÜÍµ¼ù(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)250,850É¼
3°Ì ¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)203,690É¼
¡ÚÍÞ¤¨Åê¼ê¡Û
1°Ì ÅÄÃæÀµµÁ(ÆüËÜ¥Ï¥à)433,626É¼
2°Ì Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ(À¾Éð)346,098É¼
3°Ì A.¥Þ¥Á¥ã¥É(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)256,044É¼
¡ÚÊá¼ê¡Û
1°Ì ¼ã·î·òÌð(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)531,779É¼
2°Ì ÅÄµÜÍµÎÃ(ÆüËÜ¥Ï¥à)312,425É¼
3°Ì ¸Å²ìÍªÅÍ(À¾Éð)113,777É¼
¡Ú1ÎÝ¼ê¡Û
1°Ì ÆÜµÜÍµ¿¿(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)420,003É¼
2°Ì ÌîÂ¼Í¤´õ(ÆüËÜ¥Ï¥à)392,801É¼
3°Ì N.¥½¥È(¥í¥Ã¥Æ)151,406É¼
¡Ú2ÎÝ¼ê¡Û
1°Ì ÂÀÅÄÌº(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)634,048É¼
2°Ì Âìß·²Æ±û(À¾Éð)188,359É¼
3°Ì ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)158,912É¼
¡Ú3ÎÝ¼ê¡Û
1°Ì À¶µÜ¹¬ÂÀÏº(ÆüËÜ¥Ï¥à)483,327É¼
2°Ì ×¢²¬Âç»Ö(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)240,545É¼
3°Ì Â¼ÎÓ°ìµ±(³ÚÅ·)203,445É¼
¡ÚÍ··â¼ê¡Û
1°Ì ¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)442,236É¼
2°Ì ½¡»³ÎÝ(³ÚÅ·)409,044É¼
3°Ì ¿åÌîÃ£µ©(ÆüËÜ¥Ï¥à)208,094É¼
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
1°Ì ËüÇÈÃæÀµ(ÆüËÜ¥Ï¥à)644,537É¼
2°Ì À¾ÀîÎ¶ÇÏ(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)416,223É¼
3°Ì ÅÏÉôÀ»Ìï(À¾Éð)330,295É¼
4°Ì ÃæÀî·½ÂÀ(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)290,784É¼
5°Ì À¾Àî°¦Ìé(À¾Éð)282,278É¼
1°Ì F.¥ì¥¤¥¨¥¹(ÆüËÜ¥Ï¥à)572,211É¼
2°Ì ¿¹Í§ºÈ(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)304,022É¼
3°Ì ÃæÂ¼¹¸(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)132,114É¼