Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´íµ¡¡¢ÆüËÜ¤ÏÁá¡¹¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯6·î22Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹©¾¦»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬4·î¤ËÊ£¿ô¼ïÎà¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ä¼§ÀÐ¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¤ÊÆ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¡¢10Ç¯¤ËÀí³Õ½ôÅçÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é2¤«·î´Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶Ø»ß¤ò¼õ¤±¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¸»¤ÎÂ¿¸µ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤Ë½½Ê¬¤ÊÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Îºß¸Ë¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢ÂåÂØµ»½Ñ³«È¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶¯²½¤¹¤ë»Üºö¤ò¹Ö¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥é¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ÉÃæ¹ñ°Ê³°¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ·¡·×²è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï10Ç¯¤Î90¡ó¤«¤é¸½ºß¤Ï60¡óÌ¤Ëþ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÏÇ¯Æâ¤Ë°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë50¡óÌ¤Ëþ¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¤Î70¡ó¶á¤¯¡¢²Ã¹©ÀºÏ£»Ô¾ì¤Î90¡ó¶á¤¯¤òÀê¤á¤ëÃæ¤Ç¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÄ´À°¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤â³Æ¹ñ¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖProject Blue¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥±¥Ù¥ë¥¯»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ï¥é¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤É¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¹Û»³¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÍÍÑÊª¼Á¤ËÀºÏ£¤¹¤ë»ÜÀß¤Ë¤âÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¶¡µë¤È´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë