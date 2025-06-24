·ëº§¼°¤Î²»³Ú¤Ç¡ÖJASRAC¤ËÀäÂÐ¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¼è¤ë¤Ù¤ºÇ½ª¼êÃÊ
Å¹ÊÞ¤ä·ëº§¼°¤ÇÎ®¤¹²»³Ú¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²»³Ú¶µ¼¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÎý½¬ÍÑ¤Î²»¸»¤Ë¤Ï¡¢¡ÖJASRAC¤Ø¤ÎÃøºî¸¢»ÈÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¡×¤¬È¼¤¦¡£²á¾ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤Î»ÈÍÑÎÁÀ©ÅÙ¤À¤¬¡¢JASRAC¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤Î¤Ê¤¤²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤È¤Ï²¿¤«¡©¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÃæÂ¼¿¿¡ØÀ¤¤Ë¤â¤Õ¤·¤®¤ÊË¡Î§¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°¤Ï²»³Ú¤Î
¡Ö»äÅªÍøÍÑ¡×¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÂçÀÎ¡¢¤Þ¤À»öÌ³½ê¤äÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç±ìÁð¤¬µÛ¤¨¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î²»³Ú»ÈÍÑ¤â¤µ¤Û¤É¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬Í¾¶½¤Ç¡Ö¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤Î¥µ¥ó¥Ð¡×¤òÎ®¤·¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë»ÈÍÑÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¤Ï¡¢JASRAC¡ÊÆüËÜ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¡Ë¤¬ÈäÏª±ã¤Ç¤Î²»³Ú¤Î»ÈÍÑ¤Ë»ÈÍÑÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Ç¯»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤Ë³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑº¹»ß¤á¤ÈÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï±éÁÕ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²»³ÚÃøºîÊª¤ÎÊ£À½¸¢¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈ½·è¤Ë»ê¤é¤º¡¢°ìÄê¤Î¶â°÷¤ò»ÙÊ§¤¦·Á¤Ç¡Ö±ßËþ¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¡×¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶Ë¤á¤Æ»äÅª¤Ê¾ì¤Ç¡¢¿·Ïº¤ä¿·ÉØ¤¬»²Îó¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¡×¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ë¡Ê¤·¤«¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢1¶Ê¤Î¤¦¤Á¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ò³Æ¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËJASRAC¤Ë»ÈÍÑÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë