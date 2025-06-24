¡ÚÃÞ¸åÂë¡ÛÀ®Ä¹Â³¤±¤ë¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É´äºê¡¡Ãç´Ö¤Î»Ù¤¨ÎÏ¤ËºÆ¾º³ÊÁÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦´äºê½ÔÅµÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤ÈÂçºå»Å¹þ¤ß¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¡£1·³½é¾º³Ê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Í§Ã£¤ÎÂ¿¤µ¤â¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤ï¤º¤«30ÉÃ¸å¡¢´äºê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Ï¡½¡½¡£
5·î17Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤Î¾±»Ò¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ±´ü¤Ç2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´äºê¡£Ãë¿©¸å¤Ë»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÒÅÄ2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¡È¤¹¤°¤Ë²¼¤ÎÉô²°¤ËÍè¤Æ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ý¤ò¤æ¤¹¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì²óºÅÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¤Æ¡ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¾º³Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ËÒÅÄ¥³¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àî±Û¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢¾®³Þ¸¶2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃÙ¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¹Ô¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£´äºê¼«¿È¤Ï1·³¤¬ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÒÅÄ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤â»¡¤·¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐÈÄ¤Ï¹çÎ®¤«¤é8Æü¸å¤Î25Æü¡£¼¯»ùÅç¤ÎÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹µå¾ì¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1²ó33µå4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Î¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÎÏÉé¤±¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â1·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢9Æü´Ö¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÏÂ¿¤¯¡ÖÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Û¤ÉÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯10·î24Æü¡£6°Ì¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ï¤º¤«30ÉÃ¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ë¤ÏÂçºå¡¦ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡ÖÅÄ¾åÁÕÂç¡×¡á¼Ì¿¿¡á¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£¹â¹»»þÂå¤Ï°ì½ï¤ËÅÐ²¼¹»¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö±¿Ì¿¤Á¤ã¤¦¡©¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤ä¤ó¡×¡£ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤«¤é²ñ¸«¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë´äºê¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë´¿·Þ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤È¤Ï¤¤¤¨¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤Ï´äºê¤Ï¸åÇÚ¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ69¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢³ÚÅ·¡¦Æâ¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤À¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦69¤òÇØÉé¤¤¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þ´äºê¡¡½ÔÅµ¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¹Å¼°Ìîµå¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿3Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¸òÎ®»î¹ç¤Ç¤ÏÀ±ÎÇ¡ÊÀÐÀî¡ËÀï¤Ç1¼ºÅÀ´°Åê¡£ÅìÍÎÂç¤«¤é24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£