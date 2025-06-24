ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤â¹¥ÁêÀ¤ÎÅìµþD¡¡¥Î¡¼¥Î¡¼Ì¤¿ë¤ÎÃÏ¤Ç7¡¦1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æ¤¤Á¤À
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤Ø¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ë27Æü¤«¤é¤ÎÀ¾Éð3Ï¢Àï¤Ë¤Ï°ËÆ£¡¢»³ºê¡¢Ã£¤Î½ç¤Çµ¯ÍÑ¡£7·î1Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤ÏËÌ»³¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£9²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿Á°²ó19Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÂ³¤¡¢¼¡²ó¤âºÆ¤Ó¹¥ÁêÀ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È2¿Í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿19Æü¤Îµð¿ÍÀï¸å¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÌ»³·¯¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¾ëÂî¤Ëµö¤·¤¿¥½¥í¤Î¤ß¤Î1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç5¾¡ÌÜ¡£23Ç¯¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤âÆ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç7²ó3¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ë¸Â¤ì¤Ð2Àï2¾¡¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤ò11¾¡7ÇÔ¤Î2°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò·ø¼é¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸òÎ®Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î»î¹ç¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï12¾¡5ÇÔ¤Ç¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢3¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸åºÇ½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤Ï½éÀï¤Î¤ßÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢2ÀïÌÜ¤«¤é¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦15¤ò¸Ø¤ëËÌ»³¤òÂè1Àï¤ÇÅêÆþ¤·¤ÆÀè¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀª¤¤¤ò¤½¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÆ¨¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ»³¤ËÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤¬¤¹¤°¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£