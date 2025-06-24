¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö6·î24Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤Ï¼Ó±É»Ò¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â!?
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï11·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê38¡Ë¡ª
ÀµÄ¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¿ÍÀ¸¡£±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö·Ú¤ä¤«¤µ¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¥¤¥¥¤¥¤È²á¤´¤»¤½¤¦¡£
Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¡ª
¿Íµ¤±¿¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¿·µ¬³«Âó¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£